Лучше бы не вернулась из плена, – "Пташка" отреагировала на травлю хейтеров

Украинская военная Екатерина Полищук "Пташка" постоянно сталкивается с травлей относительно веса. Девушка решила отреагировать на негативные комментарии.

К тому же Екатерина, которая недавно отметила 23-летие, в очередной раз напомнила украинцам, что война продолжается. Более того, военная заявила, что не хочет возвращаться с фронта обратно.

Интересно Эта мысль не покидает меня, – украинская актриса призналась о желании вступить в армию

Что ответила хейтерам "Пташка"

25 апреля Полищук публично обратилась к хейтерам. Девушка до сих пор не понимает, почему вместо поддержки, благодарности и уважения, она получает хейт.

Спасибо, что ищете, "почему я не герой". Я – не герой. Я – человек. Не тех поддерживаешь. Не так воюешь. Не то говоришь. Не такие взгляды. Не такая внешность. Не такие волосы. Не такая Пташка,

– ответила военная.

В то же время Екатерина предложила пользователям, которые ее травят, поцеловать теми устами своих детей. Также девушка добавила, что работала по 20 часов не для того, чтобы ей сказали "спасибо". По словам Полищук, она пела не для хейтеров, а прежде всего для своих собратьев на фронте.

К тому же военная отметила, что война еще продолжается. Екатерина заявила об отсутствии желания возвращаться с фронта.

Я не хочу возвращаться. Мне некуда возвращаться. Извините все, кто меня поддерживает. Но я хочу остаться под землей Донбасса. За полтора года я выслушала больше, чем за всю жизнь. И я искренне не знаю, чем я заслужила это. Лучше бы, и вправду не вернулась из плена. Только маму жалко,

– призналась "Пташка".

Что известно о "Пташке" Екатерине Полищук