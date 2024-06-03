Тупой чувак, известный продюсер резко высказался об Олеге Кензове, который живет за границей
Источник:телеканал ДОМ
Звезда "Х-Фактора" Олег Кензов сотрудничал с украинским продюсером Вадимом Лисицей. Теперь мужчина высказался о певце.
В частности, он поделился своим мнением о деятельности Кензова. Кроме того, признался, каким было их сотрудничество.
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Продюсер рассказал, что в свое время Олег Кензов уговорил его подписать контракт, хотя сам даже не перечитал документ. Как выяснилось, соглашение было крайне невыгодным для артиста.
Там был такой контракт, что он, бедняга, на четвереньках стоял пять лет и не мог ничего сделать. Мало того, прошло пять лет и он все равно не читал его, потому что там был пункт что, после пяти лет еще потом две недели он имеет возможность подать на расторжение. А он не подал, проходит две недели и один день, я ему звоню говорю: "Олег, привет! Еще пять лет". Понимаешь, настолько оно тупое? Поэтому я не знаю, что с ним происходит, просто тупой чувак,
– эмоционально поделился Вадим Лисица.
Он считает, что, певец думал, что сотрудничество с продюсером сделает его популярным, но не был готов соответственно работать.
Он думал, что я стану его продюсером – и все засияет. Все засияло, да, но, я извиняюсь, не досияло потому, что наркотики – это плохо, алкоголизм – это плохо, невыполнение своих обязанностей – это плохо. Я об этом ему прямым текстом начал говорить,
– отметил Вадим.
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Что известно об Олеге Кензове
- Летом и осенью 2022 года артист активно гастролировал за рубежом, где и остается до сих пор. По словам певца, он выехал из Украины для проведения концертных туров. В то же время в родной стране Кензов не выступает, мотивируя это тем, что "есть кому".
- Исполнитель неоднократно оказывался в эпицентре скандалов из-за различных выходок и выпуска новых песен на русском языке в разгар войны России против Украины.
- Так, недавно он дал совместный концерт с откровенно пророссийскими артистами, такими как Алена Апина, Бьянка, рэпер Серега и Миша Марвин, брат украинской певицы Tayanna, который предал Украину.
- Однако стоит признать, что иногда Олег таки освещает информацию о войне, помогая товарищу, который служит в рядах ВСУ. Кроме того, в репертуаре певца есть несколько украиноязычных композиций.