Тупой чувак, известный продюсер резко высказался об Олеге Кензове, который живет за границей

Звезда "Х-Фактора" Олег Кензов сотрудничал с украинским продюсером Вадимом Лисицей. Теперь мужчина высказался о певце.

В частности, он поделился своим мнением о деятельности Кензова. Кроме того, признался, каким было их сотрудничество.

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Продюсер рассказал, что в свое время Олег Кензов уговорил его подписать контракт, хотя сам даже не перечитал документ. Как выяснилось, соглашение было крайне невыгодным для артиста.

Там был такой контракт, что он, бедняга, на четвереньках стоял пять лет и не мог ничего сделать. Мало того, прошло пять лет и он все равно не читал его, потому что там был пункт что, после пяти лет еще потом две недели он имеет возможность подать на расторжение. А он не подал, проходит две недели и один день, я ему звоню говорю: "Олег, привет! Еще пять лет". Понимаешь, настолько оно тупое? Поэтому я не знаю, что с ним происходит, просто тупой чувак,

– эмоционально поделился Вадим Лисица.

Он считает, что, певец думал, что сотрудничество с продюсером сделает его популярным, но не был готов соответственно работать.

Он думал, что я стану его продюсером – и все засияет. Все засияло, да, но, я извиняюсь, не досияло потому, что наркотики – это плохо, алкоголизм – это плохо, невыполнение своих обязанностей – это плохо. Я об этом ему прямым текстом начал говорить,

– отметил Вадим.

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Что известно об Олеге Кензове