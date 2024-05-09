Красивая женщина без ума, – известный продюсер высказался о Лорак, с которой имел роман

Продюсер Сергей Перман некоторое время сотрудничал с Ани Лорак и даже был в нее влюблен. Мужчина лаконично высказался о том, что думает об изменщице сейчас.

Украинский продюсер Сергей Перман не считает предательницу Ани Лорак умной женщиной. Именно из-за ее "умственных способностей", по его мнению, певица так низко повела себя во время полномасштабной войны.

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Продюсер об Ани Лорак

Сергей Перман не захотел много говорить об Ани Лорак. Он признался, что был невзаимно влюблен в певицу.

У меня с Ани Лорак был роман. В тот момент я был в нее влюблен невероятно. Это был несчастливый роман. (Она, – Show 24) талантливая красивая женщина с полным отсутствием ума, к сожалению,

– сказал продюсер.

Сейчас Сергею Перману жалко Ани Лорак. Ему неинтересно все, что происходит с ней сейчас.

"Какое-то время она мне была безразлична. А сейчас мне ее жалко. Ее нет в моей жизни никак, ни в каком виде, я не знаю, с кем она встречается. Мне неинтересно все, что происходит с той стороны", – подчеркнул Перман.



Ани Лорак и Сергей Перман / Скриншот из видео

Что известно об их сотрудничестве

Сергей Перман был менеджером Ани Лорак и исполнял обязанности ее продюсера в течение 6 лет. Их сотрудничество прекратилось в 2013 году, когда бывший муж артистки набросился на Пермана на публике.

После этого нападения продюсер понял, что больше не может сотрудничать с такими людьми. Однако Сергей Перман заметил, что он и сам вызвал конфликт между ним и мужем Ани Лорак.