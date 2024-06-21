В день рождения Уильяма: Кенсингтонский дворец опубликовал семейное фото, которое сделала Кейт

Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует свой 42-й день рождения. По случаю этой особой даты королевская семья поделилась поздравлениями на своих официальных страницах в социальных сетях.

Пост-поздравления появился в профиле принца и принцессы Уэльских и на основной странице королевской семьи. Они поделились милыми фото Его Высочества.

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Так, с днем рождения принца Уильяма поздравили сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта. От их имени в инстаграм вышло поздравление и совместное фото с отцом, где они весело прыгают и улыбаются на камеру.

С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим,

– отметили под фото дети.

Издание Daily Express сообщило, что забавную семейную фотографию сделала Кейт Миддлтон в Норфолке в прошлом месяце.

Кроме того, с праздником Его Высочество поздравили и другие члены королевской семьи. Так, на официальной странице монаршей семьи распространили архивное фото принца Уильяма с Чарльзом III.

Желаем принцу Уэльскому лучшего дня рождения,

– отметили под фотографией.



Король Чарльз III и принц Уильям / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о принце Уильяме