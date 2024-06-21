В день рождения Уильяма: Кенсингтонский дворец опубликовал семейное фото, которое сделала Кейт
Источник:инстаграм принца и принцессы Уэльских
Сегодня, 21 июня, принц Уильям празднует свой 42-й день рождения. По случаю этой особой даты королевская семья поделилась поздравлениями на своих официальных страницах в социальных сетях.
Пост-поздравления появился в профиле принца и принцессы Уэльских и на основной странице королевской семьи. Они поделились милыми фото Его Высочества.
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Так, с днем рождения принца Уильяма поздравили сыновья Джордж и Луи и дочь Шарлотта. От их имени в инстаграм вышло поздравление и совместное фото с отцом, где они весело прыгают и улыбаются на камеру.
С днем рождения, папа, мы все тебя очень любим,
– отметили под фото дети.
Издание Daily Express сообщило, что забавную семейную фотографию сделала Кейт Миддлтон в Норфолке в прошлом месяце.
Кроме того, с праздником Его Высочество поздравили и другие члены королевской семьи. Так, на официальной странице монаршей семьи распространили архивное фото принца Уильяма с Чарльзом III.
Желаем принцу Уэльскому лучшего дня рождения,
– отметили под фотографией.
Король Чарльз III и принц Уильям / Скриншот из инстаграм-сторис
Что известно о принце Уильяме
- Старший сын нынешнего монарха родился в Лондоне в 1982 году в госпитале святой Марии. Он является первым претендентом на корону после своего отца.
- Крещение младенца прошло в Букингемском дворце.
- Принцу дали четыре имени, каждое из которых имело особое значение для его родных. Решение назвать новорожденного Уильямом приняла принцесса Диана, тогда как Чарльз III выбрал дополнительное имя Артур. Первенцу также дали имена Филипп и Луи в честь герцога Эдинбургского и дяди принца Филиппа соответственно.
- Отметим, что в случае коронации принц Уильям будет известен как Уильям V.
- Образование Его Высочество получал в престижных учебных заведениях страны: Итонском колледже и Сент-Эндрюсском университете, где изучал историю искусств и географию. Также он прошел подготовку в королевской военной академии.
- В случае восхождения на трон его жена Кейт Миддлтон, которая сейчас борется с раком, станет королевой-консортом.
- Супруги воспитывают троих детей, которые также имеют право на престолонаследие.