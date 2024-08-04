Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на ежегодный королевский отдых, – СМИ

Король Чарльз III продолжил традицию своей матери, королевы Елизаветы II, которая в конце лета регулярно посещала поместье в Шотландском нагорье. В этом году король также провел время в замке Балморал.

Однако, по данным СМИ, принца Гарри и Меган Маркл не были приглашены на летнюю встречу королевской семьи. Журналисты отмечают, что это связано с напряженными отношениями между принцем Гарри и королем Чарльзом.

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Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на ежегодный королевский отдых: что известно

Пока ни одна из сторон еще не подтвердила эту новость. Однако журналисты также отметили, что среди других членов королевской семьи, которых ожидают в Балморале в этом году, есть принц Уильям с женой Кейт и тремя детьми.

Источник Express.co.uk подтвердил, что Уэльские будут там.

В этом году это будет достаточно сдержанное мероприятие, где все встретятся, чтобы просто отдохнуть и расслабиться,

– добавили в сообщении.

MailOnline сообщает, что принцесса Анна и ее муж, вице-адмирал сэр Тим Лоренс, могут также присоединиться к королевской семье на встрече, которая состоится в середине августа. Однако не ожидается, что принц Гарри приедет на эту встречу, несмотря на то, что он ранее выражал свою любовь к Балморалу, где провел большую часть своего детства.

"Для меня Балморал всегда был просто раем. Нечто среднее между Диснейлендом и какой-то священной рощей друидов. Я всегда был слишком занят рыбалкой, стрельбой, беготней на холме, чтобы заметить что-то неправильное в фэн-шуй старого замка. Я был там счастлив", – писал герцог в своих мемуарах Spare.

Друзья принца Гарри утверждают, что король Чарльз больше не отвечает на звонки и письма своего сына, что свидетельствует об углублении их разрыва. По их словам, принц Гарри неоднократно пытался узнать о здоровье Короля, но его звонки остаются без ответа.