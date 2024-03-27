Еще в 2023 году скандального исполнителя обвинили в изнасилованиях и насилии. Однако, имя принца Гарри в деле против Шона появилось только сейчас.

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В чем виноват принц Гарри

В судебных документах США, указано, что принц Гарри не совершал никаких правонарушений. Мужчина не является ответчиком и упоминается лишь один раз в 73-страничном иске на 30 миллионов долларов.

Как оказалось, в 2007 году принцы Уильям и Гарри действительно встретились с Шоном Комбсом и Канье Уэстом на праздновании после концерта. В то же время имя принца Уэльского вообще не упоминается, в отличие от Гарри. Сейчас точное количество встреч принца с рэпером остается загадкой.

Интересно, что продюсер рэпера считает, что доступ Шона к принцу Гарри и другим знаменитостям повысил "легитимность" исполнителя и уровень доверия к нему.

Сам Diddy вместе с адвокатом заявили об абсолютной невиновности и о борьбе за очищение имени исполнителя. Однако, местонахождение рэпера сейчас никто не знает.



Рэпер Diddy о готовности бороться / Скриншот из инстаграма исполнителя

В какие еще скандалы попадал принц Гарри