Еще в 2023 году скандального исполнителя обвинили в изнасилованиях и насилии. Однако, имя принца Гарри в деле против Шона появилось только сейчас.
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В чем виноват принц Гарри
В судебных документах США, указано, что принц Гарри не совершал никаких правонарушений. Мужчина не является ответчиком и упоминается лишь один раз в 73-страничном иске на 30 миллионов долларов.
Как оказалось, в 2007 году принцы Уильям и Гарри действительно встретились с Шоном Комбсом и Канье Уэстом на праздновании после концерта. В то же время имя принца Уэльского вообще не упоминается, в отличие от Гарри. Сейчас точное количество встреч принца с рэпером остается загадкой.
Интересно, что продюсер рэпера считает, что доступ Шона к принцу Гарри и другим знаменитостям повысил "легитимность" исполнителя и уровень доверия к нему.
Сам Diddy вместе с адвокатом заявили об абсолютной невиновности и о борьбе за очищение имени исполнителя. Однако, местонахождение рэпера сейчас никто не знает.
Рэпер Diddy о готовности бороться / Скриншот из инстаграма исполнителя
В какие еще скандалы попадал принц Гарри
- В августе 2012 года медиа опубликовали фотографии обнаженного принца, который играл в бильярд с неизвестными девушками в одном из роскошных отелей Лас-Вегаса. Это событие вызвало шквал обсуждений. А в дополнение к публичному возмущению, военная карьера принца оказалась под угрозой.
- В 2018 году мировое внимание было направлено на одно из самых ярких событий в истории королевской семьи – принц Гарри женился на актрисе Меган Маркл. Этот брак вызвал всеобщий восторг и заинтересованность СМИ и общества во всем мире. Однако стоит отметить, что королевская семья не разделяла этого восторга, а наоборот выразила сомнения относительно такого союза.
- В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл объявили о своем намерении выйти из королевской семьи и уехать в США. Это решение вызвало дебаты и обсуждения в общественности.