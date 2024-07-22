Прима-балерина, которая подогревала слухи о своем разводе: где сейчас Екатерина Кухар

Народная артистка, которая поразила публику своим мастерством, строгим характером и сильной позицией. Она не только стала топовой судьей шоу "Танцы со звездами", но и совместила роли жены и матери.

Екатерина Кухар родилась в Киеве в 1982 году. В пять лет девушку отвели в секцию спортивной гимнастики, а после первого занятия Екатерину отдали в балетный кружок. А во время учебы в балетном училище она даже познакомилась со своим будущим мужем. Подробнее о карьере балерины и где она сейчас – читайте в материале Show 24.

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Балетная карьера Екатерины Кухар

Девушка прилагала максимально много усилий, чтобы стать призером многих конкурсов. В 16 лет она выступила в главной партии на всемирно известной японской сцене "Bunka Kaikan" в Токио. Впоследствии экстерном окончила училище и начала работать в труппе Национальной оперы Украины.

Екатерина Кухар – Национальная опера Украины: смотрите видео онлайн

Карьера Кухар пошла в гору. За все это время насчитывается немало работ, о которых она может говорить с большой гордостью. В 2006 году ее поставили в пару с Александром Стояновым. Впервые они станцевали вместе на сцене Национальной оперы с балетом "Щелкунчик", впоследствии станцевали "Ромео и Джульетту". Лондонский критик Мэгги Фоер назвал их дуэт самой красивой балетной парой Европы. Этот тандем стал успешным не только на балетной сцене, но и в личной жизни.

В 2014 году Стоянов создал балетную труппу Grande Kiev Ballet, которая существует до сих пор. В нее также вошла сама Екатерина. В 2020 году прима-балерина стала руководительницей Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. Еще раньше ее отметили званиями "Заслуженной артистки Украины" и "Народной артистки Украины".

Звезда рассказывала, что после отставки Александра Ткаченко в июле 2023-го, ей предлагали должность министра культуры Украины.

Несколько лет подряд Екатерина была судьей популярного шоу "Танцы со звездами". Она представала перед зрителями и участниками в необычных образах, а еще больше удивляла своей строгостью и острым словцом. Конкурсанты даже признавались, что порой опасаются звездной судьи.

Личная жизнь

Уже упоминали, что Екатерина с Александром познакомились благодаря балету. После 10 лет в отношениях пара решила пожениться в 2018 году. Их брак зарегистрировали в США. Супруги воспитывают двоих детей – Тимура и Анну. Отметим, что мальчик – от другого мужчины, однако Александр принял его как родного сына.

В последнее время в сети подогревалась тема развода между влюбленными. Артисты отписались друг от друга в инстаграме, Екатерина выставляла фотографии с неоднозначными подписями, а сам Александр называл женщину не женой, а "матерью своих детей".

Впоследствии оказалось, что у пары разноголосица на тему балета. Кухар выступила против того, чтобы украинские артисты исполняли "русский" балет.

У меня с матерью моих детей Екатериной Кухар есть большая и тяжелая дискуссия относительно того, могут ли украинские артисты исполнять "Лебединое озеро",

– сказал Александр в инстаграме.

Сама Екатерина ответила своим поклонника, что волноваться не стоит.

Где сейчас и чем занимается Екатерина Кухар

В начале полномасштабного вторжения балерина вместе с мужем были на гастролях в разных европейских странах, а их дети были в Киеве. Звездные родители решили не возвращаться и придумали как забрать детей к себе, в безопасность.

Сегодня семья живет за границей. Звездная пара вместе с балетом в 2022 году отправилась в гастроли и благотворительные концерты, чтобы популяризировать украинскую культуру и собирать деньги на нужды Украины.

Легендарным выступлением стал балет "Лесная песня", которую еще мир никогда не видел. Как рассказывал Стоянов, заграницей организаторы боялись брать эту постановку, потому что для зрителя это нечто новое и неизвестное, поэтому спроса не будет. Однако за год времени инакомыслящих удалось убедить.

Однажды артисты даже попали в мошенническую ловушку в Латинской Америке, из-за чего они понесли немалые убытки.

Екатерина продолжает в соцсетях транслировать тему войны. Делится кадрами с обстрелами, благотворительными сообщениями и проукраинской позицией. Пара взяла себе за цель бороться на информационном фронте. Они не только через балет рассказывают всю правду об ужасах, которые творятся на территории Украины, но даже выступили на национальном телевидении Латинской Америки, чтобы изменить "их искаженную правду".

Сейчас Кухар продолжает жить за границей. Когда-то она отмечала, что хочет того момента, когда все наконец смогут вернуться в родной дом.