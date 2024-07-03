Не Украина: Потап показался в новой стране

Потап уже длительное время находится за границей, потому что считает, что там эффективнее для поддержки Украины во время войны. Он на днях рассекретил новое место своего пребывания.

Как оказалось, рэпер поехал во Францию. Он даже поделился фотографиями из-за границы.

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Потап сфотографировался на фоне Эйфелевой башни. Кроме того, он выставил фото из одного из парижских ресторанов.

Башня Эйфеля напоминает мне центр граммофонного проигрывателя, на который надета пластинка. Мир моды, музыки и кино вращается вокруг и все стремится от периферии к центру,

– отметил под постом артист.

Отметим, ранее продюсер рассказывал, что находится в Болгарии, где планирует снимать новые видео и разрабатывать проекты.