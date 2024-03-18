Звезда фильмов для взрослых Джозефина Джексон поддержала бойцов с ампутациями: изысканная фотосессия

Порноактриса Джозефина Джексон снялась в благотворительной фотосессии с военными, которые потеряли конечности. Из фотографий создадут календарь, средства с которого пойдут на реабилитацию бойцов.

Актриса фильмов для взрослых Джозефина Джексон, настоящее имя которой Юлия Сенюк, продолжает помогать украинским защитникам. На этот раз она присоединилась к благотворительной фотосессии с военными, которая прошла в театре.

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Джозефина Джексон снялась в фотосессии с бойцами

Организаторы устроили фотосессию на изысканной локации. Джозефина выбрала для съемок изумрудное длинное платье с декольте и высоким вырезом и еще одно синее платье. Военные надели стильные смокинги и костюмы. Именно такие образы решили выбрать потому, что это открыло ребят с другой стороны.

Такое перевоплощение открывает их с совершенно другой стороны – изысканные, элегантные, красивые джентльмены. Это дает им больше уверенности в себе и ощущение самодостаточности. Именно такие эмоции мы должны дарить им, а не сожаление и слезы... Поверьте, этого всего для них уже более чем достаточно,

– поделилась Юлия Сенюк.

Закулисье фотосессии: видео

Актриса подчеркнула, что нам нужно подарить защитникам жажду жизни. Среди способов – привлечения в подобные фотосессии и не только. Джозефина рассказала, что им очень понравилось, а это уже самое главное.

Главная цель съемки – создать календарь, средства из которого пойдут на реабилитацию военных, которые потеряли конечности.

Как Джозефина Джексон поддерживает военных

Украинская порноактриса активно приобщается к реабилитации защитников. Недавно она отправилась в бассейн, чтобы поддержать бойцов. Они вместе плавали, практиковали английский язык, делали совместные фото. Так у военных не сходили улыбки с лиц и появилась большая мотивация.

Накануне Джозефина Джексон рассказала, что "загербувала" порноактера Джонни Синса, которого называют "лысый из Brazzers". Он надел футболку с гербом Украины.