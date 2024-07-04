4 июля в Великобритании состоятся парламентские выборы, но король Чарльз III и его семья не будут участвовать в голосовании. Стали известны причины королевского нейтралитета.

Согласно британской конституционной традиции, монарх должен сохранять политическую беспристрастность. Это правило распространяется не только на короля, но и на членов его семьи.

Не пропустите Кум Зеленского Пикалов, который служит в Нацгвардии, впервые за долгое время засветился на публике

Выяснилось, что, хотя король Чарльз III имеет полномочия назначать и увольнять новых премьер-министров, он и другие члены королевской семьи не имеют права голоса на выборах.

Это обусловлено принципом политического нейтралитета, которого придерживается королевская семья по всем вопросам. Независимо от правящей политической партии, британская монархия и парламент должны эффективно сотрудничать для обеспечения стабильности государства.

К тому же монарх и другие представители королевской семьи обязаны поддерживать дипломатические отношения с лидерами иностранных государств, несмотря на их политические взгляды. Именно поэтому члены королевской семьи воздерживаются от голосования и публичного высказывания своих политических убеждений.

Что известно о парламентских выборах в Великобритании

Последние социологические исследования свидетельствуют о значительном преимущество Лейбористской партии в предвыборной гонке. При условии реализации этих прогнозов, Кир Стармер, лидер лейбористов, имеет высокие шансы возглавить правительство Великобритании.