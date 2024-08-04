Авторами песни "Люби меня" являются финалистка Национального отбора на Евровидение-2024 SKYLERR и молодой музыкант Agape, пишет Show 24. Они выпустили совместный трек месяц назад, но он до сих пор остается популярным в тиктоке.

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Эмоциональная песня "Люби мене" погружает слушателя в мир чувств и отношений. Исполнители в своей композиции рассказывают о любви, которая сталкивается с испытаниями – разлукой, сомнениями и не только. Трек показывает, как бывает сложно найти путь друг к другу после своих травм.

В своей песне SKYLERR и Agape отмечают то, что важно быть честным со своим партнером, особенно в отношении чувств.

SKYLERR & Agape – "Люби мене": смотрите видео онлайн

Песня стала вирусной в тиктоке – под нее сняли уже более 31 тысячи видео. Она стала саундтреком к романтическим видео, где пользователи выражают свои чувства к любимым.

Пользователи тиктока хвалят трек за хорошую мелодию и называют ее "медом для ушей".