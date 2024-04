Вдохновляет на путешествия и воспевает любовь: в тиктоке завирусился новый трек Belong together

В тиктоке завирусилась новая песня Belong together. После просмотра видео под этот трек возникает огромное желание взять отпуск и отправиться в желанное путешествие.

Также эта лирическая песня непременно понравится слушателям, которые сейчас влюблены. Поэтому, подробнее о Belong together, которая заполонила рекомендации и собирает миллионы лайков – далее в материале.

Какой новый тренд появился в тиктоке

Чаще всего под трек Belong together можно увидеть видео о путешествиях, где пользователи демонстрируют свое желание посетить разные страны или города. Один из таких роликов собрал более 1,1 миллиона лайков, а подпись "You and me Rome, together?" намекает на совместное путешествие в Рим.

Также похожие видео есть о Гавайях, Комо, Лондон, Санторине и других. Заметим, в ролике обычно показывают несколько красивых локаций с места, которое предлагают посетить.

Учитывая то, что в треке воспевается любовь, то влюбленные пары также порой снимают милые видео под эту песню, которые набирают миллионы лайков и просмотров.

Что известно о композиции Belong together

Трек вышел около двух месяцев назад, его автором является молодой артист Mark Ambor. Клип на песню просмотрели уже более 3 миллионов раз и поставили тысячи лайков.

Mark Ambor – Belong together: смотрите видео онлайн

Первые песни исполнителя на его канале появились 4 года назад. Среди популярных треков, кроме Belong together, есть Good To Be, Curls In The Wind, I Hope It All Works Out и тому подобное.

Что интересно, также Mark снимает влоги для ютуб-канала, где рассказывает о своей жизни.