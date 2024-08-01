Yaktak и магия саксофона: украинский трек "10 этажей" завоевывает TikTok

Социальная сеть TikTok снова становится плацдармом для музыкального триумфа, на этот раз – украинского. Песня "10 этажей" молодого исполнителя Ярослава Карпука, известного под псевдонимом Yaktak, набирает бешеную популярность среди пользователей платформы.

Интересно, что сингл был выпущен еще в марте, но именно сейчас, благодаря обновленной версии, получил невероятный успех. "Этот трек о нашей жизни. Я хотел передать в нем простые обыденные вещи", – объяснял Yaktak.

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Теперь особое внимание слушателей трека привлекает обновленная часть композиции, где звучит саксофон в исполнении музыканта Назария Костика. Именно этот фрагмент стал вирусным в TikTok, вдохновив пользователей на создание многочисленных вариаций с использованием различных фильтров и эффектов.

Сам Yaktak не скрывает своего восхищения работой саксофониста, отметив ее как "крутую".

Этот случай еще раз подчеркивает роль социальных сетей в продвижении музыки и открытии новых талантов. TikTok становится не просто платформой для развлечений, но и мощным инструментом для музыкантов в достижении глобальной аудитории.