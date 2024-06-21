Павел Зибров празднует 67-летие: трогательное поздравление дочери и новый клип артиста

Украинский певец Павел Зибров 21 июня празднует день рождения. В этот день он презентовал свежий трек и показал, как его поздравила семья.

В этом году 21 июня народному артисту Павлу Зиброву исполнилось 67 лет. Семья трогательно поздравила его с праздником, а именно дочь Диана.

К слову Обожаю, – Алла Кудлай честно рассказала об отношениях с Павлом Зибровым

В день рождения отца звездная дочь опубликовала серию фото с именинником и посвятила ему теплые слова поздравления.

С каждым годом я расту возле тебя как индивидуальная единица общества, как эксперт в своей сфере. Я чувствую себя очень счастливой иметь такую чрезвычайную семью! Спасибо тебе за веру в меня, поддержку, мой личный рост, за то что приносишь в мою жизнь яркие краски. Я невероятно рада, что ты не только папа, но и друг, наставник, советник, руководитель, слушатель, учитель, а порой и ученик,

– поделилась Диана.

Дочь Павла Зиброва поздравила отца / Фото из инстаграм-сториз

Ко дню рождения певца жена и дочь украсили дом шариками и цветами.



Как поздравили Зиброва / Фото из инстаграм-сториз

Также Зибров выпустил обновленный хит

Павел Зибров вместе с группой KOLABA выпустили обновленную версию хита "День рождения", написанную вместе с поэтом Юрием Рыбчинским.

Сегодня в свой день рождения, обновленная версия звучит по особому празднично. Я благодарен ребятам из KOLABA, которые дали этой песне дыхание нового поколения. "День рождения" это уже народная песня, ее поют и дети и взрослые во всех уголках нашей родины и вне, а теперь еще и будут танцевать под нее,

– высказался Павел Зибров.

Павел Зибров и KOLABA: смотрите видео онлайн

Новая версия песни сопровождается клипом, в котором приняли участие более 30 звездных друзей и коллег именинника. Это Ирина Билык, Наталья Могилевская, Артем Пивоваров, Анна Тринчер, Виктор Павлик, Тоня Матвиенко, Алла Кудлай, Григорий Решетник, Тимур Мирошниченко, Леся Никитюк и многие другие.