Никто сюда не придет, – Павел Зибров неожиданно высказался о беглецах Яме и Виннике

Начало полномасштабной войны в Украине заставило некоторых знаменитостей временно или навсегда покинуть Родину. В то же время несколько из звезд даже не комментируют вторжение России. Об артистах-беглецах на днях высказался Павел Зибров.

В частности, он вспомнил Олега Винника и Влада Яму. Народный артист предположил, вернутся ли они обратно.

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Павел Зибров считает, что предателей надо забыть. По его мнению, они сами сделали выбор не в пользу Украины и уже не вернутся сюда.

Их нет, их вычеркнули не мы, их вычеркнул народ украинский. Мы не говорим ни про Винника, ни про Яму. Они взрослые люди, они сделали свой выбор, подписались и поставили печать. Они не выйдут, никто сюда не придет, к сожалению,

– отметил исполнитель.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Где сейчас Олег Винник и Влад Яма

Певец в начале полномасштабного российского вторжения в Украину выехал в Германию, где имеет статус резидента. После длительного молчания летом 2023 года он дал интервью, в котором отметил, что покинул Родину на законных основаниях и сейчас лечится за границей от редкого заболевания, отвергнув слухи об онкологии. Однако Винник предпочитает не комментировать ход войны в Украине, считая, что его голос не будет иметь веса из-за пребывания за пределами страны.

Танцовщик вместе с семьей принял решение эвакуироваться из Украины 24 февраля 2022 года. Сначала Влад с женой и сыном искали убежища в Европе, а затем поселились в США, где уже более двух лет живут в Майами. Сейчас Яма работает хореографом в местной танцевальной студии MIAMI DANCE ACADEMY.