Не могут все люди пойти на "ноль", – Павел Зибров ответил на упреки о том, почему не воюет

Павла Зиброва нередко критикуют из-за того, что он создает музыку, а не отправился на фронт. Народный артист Украины поделился своими мыслями по этому вопросу.

Он признался, как реагирует на такую критику. Кроме того, певец объяснил свое мнение относительно места артистов во время войны.

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Павел Зибров отметил, что спокойно относится к вопросам о том, почему он не на передовой.

Да, здоровья у меня хватает, только ненадолго. На длинные дистанции я уже, безусловно, бежать не смогу,

– объяснил певец.

Артист отметил важность культурного фронта и крепкого тыла и подчеркнул свой вклад в поддержку ВСУ через концерты для военных и сбор средств на нужды армии. Он призвал понимать, что украинцы нужны везде, в частности для поддержки экономики через уплату налогов.

Считаю, что культурный фронт очень важен. Не могут все люди пойти сейчас на "ноль", взять автоматы, сесть в танки и воевать. Нет, должен быть крепкий тыл. Должны работать предприятия, фабрики, заводы. И, безусловно, артисты должны работать на своем месте, если они профессионалы. Они должны показывать пример, воплощать в жизнь веру и надежду – то, что сейчас нужно,

– подчеркнул исполнитель.

Интервью с Павлом Зибровым: смотрите видео онлайн

Стоит отметить, что 21 июня этого года народный артист Украины отпраздновал свое 67-летие. Согласно действующему законодательству, он, как другие мужчины, достигшие 60-летнего возраста, не подлежат мобилизации в ряды Вооруженных Сил Украины, ведь достигли предельного возраста пребывания в запасе ВСУ.