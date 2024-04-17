Поддерживает Путина и призывал к войне: известному певцу из Буковины объявили о подозрении

Оперному певцу из Буковины Василию Герелло, который имеет звание заслуженного артиста Украины, официально сообщили о подозрении. Мужчина публично поддержал широкомасштабное российское вторжение.

Как следствие, ему инкриминировали публичные призывы к изменению границ территории и государственного устройства Украины, а также разжигание национальной вражды и призывы к развязыванию агрессивной войны.

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Почему Василию Герелло объявили подозрение

Дело в том, что в 2022 году певец выступил на концерте в Москве, посвященном оккупации Крыма, где были другие прокремлевские звезды. В частности, группа "Любэ", Олег и Родион Газмановы и Юлия Чичерина.

В прямом эфире он провозгласил речь в поддержку президента России и ведения агрессивной войны против Украины,

– отметили в офисе Генерального прокурора.

Кроме того, в 2023 году исполнитель пел российский гимн на футбольном матче. Также он развлекал раненых оккупантов в госпитале.

Отметим, хоть Герелло родился в Украине, он имеет гражданство России и проживает в Санкт-Петербурге.

Кому еще из украинских звезд объявляли подозрение

В феврале СБУ объявила о заочном подозрении предательнице Таисии Повалий. Известную артистку обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса Украины, среди которых коллаборационизм, публичные призывы к ведению агрессивной войны, оправдание и признание вооруженной агрессии России против Украины. В случае признания виновной певице может грозить до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.