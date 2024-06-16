Все стремительно произошло, – ONUKA откровенно рассказала о родах во время войны

Лидер группы ONUKA, Ната Жижченко, родила дочь Лину во время полномасштабного вторжения. Артистка поделилась, как рожала в условиях войны.

Недавно певица впервые за долгое время показала фото своих детей. Также она рассказала о том, что чувствует во время возвращения в Украину с концертов.

Не пропустите Стал звездой парада: младший сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон развеселил сеть

ONUKA призналась, что ее новорожденная дочь Лина в свою первую ночь сидела в укрытии из-за воздушной тревоги. Как отмечает исполнительница, душа ее дочери сама выбрала родиться во время войны. В то же время певица подчеркнула, что имела депрессию до начала полномасштабного вторжения, впрочем, пока не понимает причины этого состояния.

Сегодня я чувствую себя гораздо более стабильной эмоционально, понимаю, чего хочу, что делает меня счастливой,

– поделилась Ната.

Также артистка отметила, что впервые родила во время пандемии. В 2020 году она имела возможность гулять с собакой и спокойно готовить еду дома. Однако, вторая беременность проходила совсем по-другому. ONUKA приняла решение рожать в Украине, хоть и боялась за свою безопасность.

Все очень стремительно произошло. Большую часть времени мы провели в Чернигове, где планировали записать альбом. Привезли аппаратуру в дедушкину мастерскую, все там обустроили. И вот вечером пятницы, 30 июня, мы отправили треки на мастеринг, а в субботу начались роды,

– добавила певица.

Что известно о детях Наты Жижченко