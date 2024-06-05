Оля Полякова показала младшую дочь в слезах и призналась, почему она возвращается в Украину

Певица Оля Полякова рассказала, что ее младшая дочь возвращается в Украину. Жизнь в другой стране стала для девочки немалым испытанием.

Из-за полномасштабного российского вторжения Оля Полякова с дочерьми на время уехала из Украины. Ее младшая дочь осталась учиться в Великобритании, однако это оказалось для нее настоящим стрессом.

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Артистка опубликовала видео, на котором показала заплаканную Алису. Звезда рассказала, что девочка сложно переживала разлуку с домом, родителями, подругами и домашними любимцами.

Оля Полякова сообщила, что дочь наконец вернется в Украину. Она будет учиться в своей школе несмотря на войну и отключение света.

2 года постоянных истерик и грусти по дому! Хотя она учится там в прекрасной школе, без тревог и бомбоубежищ! Но все! Возвращается в свою школу, в свой дом. Несмотря на то, что здесь не так безопасно, отключают свет, постоянные тревоги, и учебный процесс будет не легкий!

– рассказала певица.



Дочь Оли Поляковой с подругой / Фото из инстаграма Оли Поляковой

Оля Полякова считает, что переезд очень травмировал Алису. Теперь девушке кажется, что, вернувшись домой, она получит жизнь, которую потеряла.

"Устала каждый день выслушивать слезы! Через 2 недели Алиса возвращается в Киев, в свою школу, к своим друзьям, ко мне! Пусть Бог хранит каждого ребенка в Украине", – добавила певица.

Оля Полякова о младшей дочери

Оля Полякова не скрывала, что ее дочери сложно живется в Лондоне. Исполнительница приняла решение о переезде Алисы значительно раньше. Девочка должна была завершить обучение до лета и вернуться в Киев.

"Ей действительно все непросто дается. Она уже съела нам мозги! Поэтому мы приняли решение: учится там до лета – и возвращается в Киев. Больше это выдержать невозможно. Каждый день обвинения, что я плохая мама, отдала ребенка в детский дом. Это страшное – два года ужаса. Надо забирать, потому что я уже просто не выдерживаю", – говорила Полякова.