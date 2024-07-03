Роскошная цифра, – Оля Полякова рассекретила свой вес

Певица Оля Полякова рассказала о своих параметрах. Звезда призналась, что сейчас ее вес идеально соответствует росту.

Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инстаграм-сториз свой теперешний вес. Сейчас рост звезды – 180 сантиметров, а вес – 66,6 килограмма.

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Артистка очень довольна своими параметрами. По ее словам, это идеальная цифра.

Роскошная цифра. Я в идеальном весе для своего роста. 180,

– поделилась Оля Полякова.



Оля Полякова назвала вес / Фото из инстаграм-сториз

Интересно, что в прошлом году Оля Полякова рассказала о том, как поправилась на 8 килограммов. Это произошло потому, что певица прекратила курить электронные сигареты, от которых стала зависимой после начала полномасштабной войны. Вместо этого певица начала есть много сладкого – шоколад и конфеты.

Но самый большой вес Оля Полякова имела после того, как родила вторую дочь Алису – звезда весила 86 килограммов.