Роскошная цифра, – Оля Полякова рассекретила свой вес
Источник:Оля Полякова
Певица Оля Полякова рассказала о своих параметрах. Звезда призналась, что сейчас ее вес идеально соответствует росту.
Украинская певица Оля Полякова опубликовала в инстаграм-сториз свой теперешний вес. Сейчас рост звезды – 180 сантиметров, а вес – 66,6 килограмма.
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Артистка очень довольна своими параметрами. По ее словам, это идеальная цифра.
Роскошная цифра. Я в идеальном весе для своего роста. 180,
– поделилась Оля Полякова.
Оля Полякова назвала вес / Фото из инстаграм-сториз
Интересно, что в прошлом году Оля Полякова рассказала о том, как поправилась на 8 килограммов. Это произошло потому, что певица прекратила курить электронные сигареты, от которых стала зависимой после начала полномасштабной войны. Вместо этого певица начала есть много сладкого – шоколад и конфеты.
Но самый большой вес Оля Полякова имела после того, как родила вторую дочь Алису – звезда весила 86 килограммов.