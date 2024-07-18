Полякова в Монако, Мишина в США: где отдыхают украинские звезды этим летом

Лето – это сезон отпусков и отдыха. Украинские знаменитости не пренебрегают возможностью и отправляются за границу или в Карпаты, чтобы провести время с семьей или наедине.

Show 24 расскажет о том, где этим летом отдыхают украинские звезды. И кто из них решает оставаться в родной стране, а кто исследует заграницу.

К слову Актриса Анна Саливанчук серьезно травмировалась на отдыхе: фото возле больницы

Оля Полякова

Украинская певица поехала в зарубежный отпуск в Монако, где встретилась с подругой. Они посещают пляж и бассейн и делают фото в шляпах и купальниках. Артистка не забывает и о ежедневных тренировках.

Ксения Мишина

Актриса вместе с сыном в течение трех недель путешествовала по Соединенным Штатам. За это время она поделилась, что почувствовала настоящий дух свободы и заметила, как все вокруг улыбаются, даже если это только ради этикета. Но и отметила высокие цены, скорость, сервис и отсутствие транспортных сообщений.

Побывав в одной из ведущих мировых стран, увидев уровень прогресса и инноваций, мне стало странно осознавать, что наш враг не стесняется претендовать на вхождение в список хедлайнеров, с такими примитивными смыслами и такими же примитивными штатами,

– заметила звезда.

Наталья Денисенко

Актриса с сыном тоже отправилась на отдых за границу. Она выбрала Анталию в Турции, где поселилась в 5 звездном отеле.

Вчера произошел первый день отдыха с сыночком, и я благодарю вселенную, что любит меня всеми удобными ему способами,

– написала Денисенко.

Сергей Танчинец

Лидер группы БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ вместе с любимой Юлианой отправился на отдых в Карпаты. Они несколько дней провели в Буковеле.

Екатерина Репяхова

Жена Виктора Павлика несколько недель провела в Израиле вместе с сыном и мамой. Блогерша часто ездит на отдых именно туда, ведь очень любит эту страну, кроме того, там живет ее сестра.

Надя Дорофеева

На несколько дней певица посетила село "Великий Кут", где раньше проходило ее каждое лето с семьей.

Анна Саливанчук

Актриса много путешествует и отдыхает с детьми на море в Греции.

Впервые я выбрала себя, детей и отдых! Впервые я отказалась от роли в сериале и поехала с детьми на море,

– поделилась звезда.