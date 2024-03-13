Оля Цибульская честно сказала, приходила ли ее мужу повестка
Источник:Люкс ФМ
Украинская певица Оля Цибульская призналась, стал ли ее муж Сергей Грисюк на учет в военкомате и получил ли он уже повестку. А также артистка рассказала, готов ли любимый пойти защищать страну.
Тема мобилизации болезненна для каждой украинской семьи – как для обычной, так и для звездной. Поэтому на вопрос "Ходил ли муж в ТЦК" Оля Цибульская неохотно ответила: мол, ей неприятно об этом говорить.
К слову Добровольно или получил повестку: украинский рок-артист вступил в бригаду "Азов"
Что говорит Оля Цибульская о возможной мобилизации мужа
Как призналась артистка, ее мужу Сергею Грисюку, с которым она вместе уже более 23 лет, еще не приходила повестка. Впрочем, если она придет, он не будет уклоняться и сделает все по закону. Однако ходил ли сам Грисюк в ТЦК – Цибульская не прокомментировала.
Он, как все мужчины, понимает, что это может случиться (призыв) в любой момент. Если будет повестка - будут действия, которые следуют после повестки,
- резюмировала Оля.
Смотреть онлайн интервью Оли Цибульской:
Что известно о браке Оли Цибульской
- Певица Оля Цибульская замужем за Сергеем Грисюком – бывшим депутатом Радивиловского горсовета, а ныне руководителем ООО "Радивиловмолоко". Пара вместе еще со школьных лет.
- В 2015 году у супругов родился сын Нестор.
- Несколько лет Оле Цибульской приписывали бурный роман с Дзидзьо из-за их эпатажных дуэтов. Впрочем, по словам певицы, они с Михаилом Хомой только друзья.
- Также певица имела роман с хореографом Александром Прохоровым.