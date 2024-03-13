Оля Цибульская честно сказала, приходила ли ее мужу повестка

13 марта 2024, 11:30
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Источник:

Люкс ФМ

Украинская певица Оля Цибульская призналась, стал ли ее муж Сергей Грисюк на учет в военкомате и получил ли он уже повестку. А также артистка рассказала, готов ли любимый пойти защищать страну.

Тема мобилизации болезненна для каждой украинской семьи – как для обычной, так и для звездной. Поэтому на вопрос "Ходил ли муж в ТЦК" Оля Цибульская неохотно ответила: мол, ей неприятно об этом говорить.

К слову Добровольно или получил повестку: украинский рок-артист вступил в бригаду "Азов"

Что говорит Оля Цибульская о возможной мобилизации мужа

Как призналась артистка, ее мужу Сергею Грисюку, с которым она вместе уже более 23 лет, еще не приходила повестка. Впрочем, если она придет, он не будет уклоняться и сделает все по закону. Однако ходил ли сам Грисюк в ТЦК – Цибульская не прокомментировала.

Он, как все мужчины, понимает, что это может случиться (призыв) в любой момент. Если будет повестка - будут действия, которые следуют после повестки,
- резюмировала Оля.

Смотреть онлайн интервью Оли Цибульской:

Что известно о браке Оли Цибульской

  • Певица Оля Цибульская замужем за Сергеем Грисюком – бывшим депутатом Радивиловского горсовета, а ныне руководителем ООО "Радивиловмолоко". Пара вместе еще со школьных лет.
  • В 2015 году у супругов родился сын Нестор.
  • Несколько лет Оле Цибульской приписывали бурный роман с Дзидзьо из-за их эпатажных дуэтов. Впрочем, по словам певицы, они с Михаилом Хомой только друзья.
  • Также певица имела роман с хореографом Александром Прохоровым.
Автор: Олена Худенко