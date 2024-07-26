На Олимпийском ужине: Брижит Макрон, королева Летиция и другие поразили изысканными нарядами

25 июля, накануне открытия Олимпийских игр-2024 в Париже состоялся гала-ужин, который посетили члены европейских королевских семей. Среди почетных гостей также были президенты стран-участниц турнира.

Известно, что 26 июля в 20:30 начнется церемония открытия Олимпиады-2024. Американский рэпер Snoop Dogg уже почетно вынес олимпийский огонь под бурную реакцию публики.

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Звезды имели возможность поужинать в одной из самых выдающихся достопримечательностей Парижа – Лувре. Гостей кормил ресторатор, который имеет три звезды Мишлен – Алек Дюкасс.

Всего на мероприятии присутствовали около 100 гостей, среди которых король Испании Филипп VI и королева Летиция, которая выбрала для себя аутфит от бренда Dior. Женщина предстала в черно-белом платье, украшенном серебряно-золотыми украшениями в виде цветов и лепестков. Свой образ Летиция дополнила небольшими серьгами и собрала волосы, сделав элегантную прическу.

В то же время жена президента Франции Брижит Макрон в очередной раз очаровала образом от бренда Louis Vuitton. Первая леди выбрала для себя look, который состоял из белого короткого жакета с акцентными серебряными пуговицами и изысканной юбки такого же цвета. Свой аутфит она завершила маленькой сумкой, туфлями на каблуках и роскошным массивным браслетом.



Образ Брижит Макрон / Фото Getty Images

К тому же своим присутствием порадовали князь Монако Альбер и княгиня Шарлен, король Дании Фредерик и королева Мэри и король Нидерландов Виллем-Александр.

Напомним, на Олимпийских играх-2024 будет соревноваться почти 11 тысяч спортсменов. Украину будут представлять 140 спортсменов, которые примут участие в 23-х видах спорта.