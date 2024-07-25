Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024: украинка попала в топ-3

Уже завтра, 26 июля, во Франции стартуют 33-е летние Олимпийские игры-2024. По этому случаю британский таблоид составил рейтинг привлекательных спортсменок.

Журналисты оценили фото девушек на Олимпиаде-2024 и составили рейтинг. В список самых сексуальных спортсменок Олимпиады-2024 попала и украинка.

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26-летняя украинская легкоатлетка Юлия Левченко, которая специализируется в прыжках в высоту, заняла третье место в рейтинге. Ее назвали девушкой, которая знает вкус победы, ведь она дважды становилась чемпионкой Европы до 23 лет. В этом году она в третий раз представляет Украину.



Самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2024 / Фото из инстаграма спортсменки

На втором месте – 24-летняя британская спортсменка Молли Кодери, которая прыгает с шестом. Она часто делится фото в бикини в соцсетях. Фаны уверены, что Молли стоит попробовать себя в моделинге.



Самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2024 / Фото из инстаграма спортсменки

Первая в рейтинге самых сексуальных спортсменок – 25-летняя легкоатлетка и бегунья Алиса Шмидт из Германии. У нее более 5 миллионов подписчиков. Она впервые будет выступать на Олимпийских играх. Интересно, что Алиса Шмидт дефилировала на Неделе моды для бренда Hugo Boss.



Самые привлекательные спортсменки Олимпиады-2024 / Фото из инстаграма спортсменки

Самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024