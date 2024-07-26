Олимпийские игры-2024: известно имя украинского артиста, выступающего в Париже

26 июля, в Париже стартуют Олимпийские игры-2024. Во время проведения соревнований некоторые артисты смогут выступить во французской столице.

Среди таких исполнителей – певица Джамала. За номером артистки можно наблюдать на сцене украинского дома Volia Space.

Интересно Названы самые сексуальные спортсменки Олимпиады-2024: украинка попала в топ-3

28 июля, в воскресенье, в 15:30 исполнительница выступит на Олимпийских играх-2024. Джамала отметила, что это прекрасная возможность рассказать о преступлениях россиян, борьбу с врагом и важность победы для Украины в войне, на международной арене.



Джамала выступит во время Олимпийских игр-2024 / Скриншот из инстаграм-сторис

В этот же день состоится показ фильма артистки Jamala. Songs of Freedom. Певица пообещала исполнить несколько своих хитов для зрителей.

Для меня честь выступать во время проведения Олимпийских игр на сцене украинского дома Volia Spase. В очередной раз имею возможность говорить международному сообществу о нашей борьбе и важности победы для Украины. А также распространять украинскую музыку,

– поделилась Джамала.



Джамала о показе своего фильма / Скриншот из инстаграм-сторис

Олимпийские игры-2024 стартуют 26 июля и продлятся до 11 августа. Количество участников соревнований составляет почти 11 тысяч человек. На турнире Украину будут представлять 140 спортсменов, которые примут участие в 23-х видах спорта. Среди них будет и футбол, а выступление нашей страны в мужском олимпийском турнире станет дебютным в истории.

Напомним, церемония открытия игр начнется в 20:30. За трансляцией события можно будет следить на сайте 24 канала.