Сделала сюрприз: Джамала поддержала национальную сборную Украины на Олимпиаде-2024

Украинская певица Джамала сейчас находится в Париже, где вскоре выступит на Олимпиаде-2024. Перед выполнением важной миссии артистка посетила Olympic village.

28 июля, исполнительница выступит со сцены украинского дома Volia Space. Для Джамалы это прекрасная возможность рассказать на международной арене о преступлениях россиян, борьбе с врагом и важности победы для Украины в войне.

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В Олимпийской деревне артистка посетила национальную сборную Украины по фехтованию, прыжкам в воду и гимнастике. Спортсмены имели возможность пообщаться с победительницей Евровидения-2016 и сделать несколько памятных фото.

Зарядившись положительными эмоциями, спортсмены продолжили подготовку к своим выступлениям на Олимпиаде 2024,

– поделились в Национальном олимпийском комитете Украины.

Как отметила Джамала, она впервые в жизни оказалась за кулисами Олимпийских игр и решила сделать сюрприз украинской сборной. Артистка пожелала спортсменам успеха и достойно представить страну на турнире.

Понимаю, что увидеть всю команду – нереально. У всех очень насыщенный график, но сюрпризом к своему выступлению забежала увидеть нашу сборную. Всех очень люблю и желаю успеха в такое трудное время! Несмотря на все представлять всех нас, всю страну,

– подчеркнула певица.

Напомним, Олимпийские игры-2024 стартовали 26 июля и продлятся до 11 августа. На Олимпиаде Украину будут представлять 140 спортсменов, которые примут участие в 23-х видах спорта.