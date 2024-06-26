Во время чаепития: Ольга Фреймут проверила своих детей на знание столового этикета

Ольга Фреймут стала известной не только из-за телевидения, но и благодаря знаниям этикета. Ведущая показала, как обучает своих детей правильному поведению за столом.

Звезда редко радует поклонников кадрами с малышами. Однако, она решила сделать исключение и продемонстрировать осведомленность сына Валерия и дочерей Златы и Евдокии в хороших манерах.

Не пропустите Впервые за долгое время: Ольга Фреймут показала заметно подросшего 8-летнего сына

Ольга поделилась, что впервые пошла с тремя детьми на чаепитие в 5 вечера. По словам Фреймут, традицию пить чай перед ужином начала графиня Анна Берфордская в 1840 году, которая ленилась и просила слуг принести ей пирожные с напитком.

В то же время Фреймут призналась, что ее любимым моментом в чаепитии является наливать лиственный настой через серебряное сито.

Валерий налил себе полную чашку, но это ребенок, и это впервые на такой дефиляде; я объяснила, что этот чай пьем долго, а чтобы не остыл, наливаем понемногу,

– отметила ведущая.

К тому же Ольга рассказала об успехах младшей дочери Евдокии. Девочка смогла правильно ответить маме, с чего начинается обед – салфетки на коленях. Однако, звездная дочь ничего не съела за вечер.



Дочь Ольги Фреймут говорит об этикете / Скриншот из инстаграм-сторис

Фреймут не забыла поделиться, каких правил поведения должны придерживаться ее дети за столом. В частности, это касается и гаджетов.

Где бы мы ни были, учу детей есть аккуратно, всегда сервирую стол: тарелочка для хлеба, чашки, а не пластинки с первых дней. Просить подать что-то со стола, а не тянуться – это не позерство, а необходимость,

– отметила звезда.

Также она добавила, что дети, которые знают столовый этикет, чувствуют себя уверенно в любом обществе.



Дети Ольги Фреймут сидят за столом / Скриншот из инстаграм-сторис

Что известно о детях Ольги Фреймут