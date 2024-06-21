Странная ситуация, – Андрей Джеджула неожиданно прокомментировал побег Олега Винника

Полномасштабное вторжение заставило певца Олега Винника сбежать за границу. Мужчина продолжает скрываться и никак не комментирует войну в Украине. Шоумен Андрей Джеджула высказался о беглеце.

Также телеведущий прокомментировал внезапное исчезновение Винника из информационного пространства. Андрей не понимает, почему Олег не может даже публично сказать "стоп – войне".

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К тому же Джеджула отметил, что для него побег Винника является странным. Шоумен заверил, что артист никогда не был популярным в России, поэтому причина побега не является оправданной. Ведущий также добавил, что самая большая аудитория Олега была именно в Украине.

Я так и не понял, что с ним произошло. Странная ситуация, сторонники этого певца – люди из Украины. А он почти ничего до сих пор не сказал о войне. Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп – войне!" из себя выжал,

– поделился Андрей.

В то же время шоумен вспомнил неожиданное появление Винника в медиа. Это произошло летом 2023-го, когда Олег впервые за время вторжения дал интервью. Однако, вещи, которые сказал певец, Джеджула не понял.

Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить,

– рассказал ведущий.

Где сейчас Олег Винник