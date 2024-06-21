Также телеведущий прокомментировал внезапное исчезновение Винника из информационного пространства. Андрей не понимает, почему Олег не может даже публично сказать "стоп – войне".
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К тому же Джеджула отметил, что для него побег Винника является странным. Шоумен заверил, что артист никогда не был популярным в России, поэтому причина побега не является оправданной. Ведущий также добавил, что самая большая аудитория Олега была именно в Украине.
Я так и не понял, что с ним произошло. Странная ситуация, сторонники этого певца – люди из Украины. А он почти ничего до сих пор не сказал о войне. Его самая главная аудитория здесь, а он хотя бы "стоп – войне!" из себя выжал,
– поделился Андрей.
В то же время шоумен вспомнил неожиданное появление Винника в медиа. Это произошло летом 2023-го, когда Олег впервые за время вторжения дал интервью. Однако, вещи, которые сказал певец, Джеджула не понял.
Что-то рассказывали о том, что он в депрессии и так далее. В одном-единственном интервью с начала полномасштабной войны сказал, что он находится "на своем фронте". А какой это фронт? И к сожалению, у нас очень много людей, которые любят так говорить,
– рассказал ведущий.
Где сейчас Олег Винник
- 26 февраля 2022 года певец выехал в Германию, поскольку является резидентом страны, после чего удалил все фото из своих социальных сетей.
- После длительного молчания, он в 2023 году дал интервью, где отметил о своем законном выезде из Украины. В то же время Винник лечится за границей от редкого заболевания, отвергнув слухи об онкологии.
- Впрочем, Олег так и не комментирует ход войны в Украине. Он считает, что его никто не будет слушать, ведь находится за границей.