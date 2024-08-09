Четыре украинских артиста и "Океан Эльзы": хит "Той день" в новом звучании покоряет сеть
Источник:"Океан Эльзы"
Группа "Океан Эльзы" по случаю 30-летия представила обновленную версию песни "Той день". Для этого к коллективу присоединилось еще четверо музыкантов.
К созданию новой версии песни "Океана Эльзы" присоединились популярные украинские музыканты – KOLA, Jerry Heil, YAKTAK, SHUMEI. Ранее артисты анонсировали сотрудничество с коллективом.
К слову По случаю 30-летия: "Океан Эльзы" показал архивное фото группы
Песня "Той день" вышла на культовом альбоме "Янанебібув" 24 года назад. Теперь композиция получила новое звучание, эмоцию и значение. В песне музыканты передают одно на всех желание украинцев – чтобы наступил тот самый День победы.
Композиция уже захватывает социальные сети. Тем временем слушатели делятся впечатлениями от обновленной версии хита.
- "Когда закончится война, если доживу, обниму родных и включу это";
- "Большое спасибо за старую любимую песню, которая возродилась в наши тяжелые дни вновь";
- "Консервативно чувствую сердцем, что оригинал роднее. Однако, коллаборация фантастическая. Чувствуется, как старательно каждый отнесся к этой легендарной песни";
- "Когда гений объединяет талантливую молодежь это обречено на шедевр! В самое сердце! Браво";
- "Обязательно дождемся тот день".
Напомним, 12 октября группе "Океан Эльзы" исполняется 30 лет. Коллектив предлагает отпраздновать эту дату вместе с ними на сольных концертах, которые пройдут во "Дворце спорта".