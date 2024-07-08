Они убивают наших детей, – звезды с болью реагируют на террористический удар по "Охматдету"

Оккупанты 8 июля массированно атаковали ракетами города Украины. Россия осуществила террористический удар и ударила по детской больнице "Охматдет" в Киеве.

Фото последствий циничной атаки российских оккупантов должен увидеть весь мир. Именно об этом говорят сегодня, 8 июля, украинские публичные лица, певцы и актеры, пишет Show 24. Знаменитости распространяют кадры из "Охматдета" и обращаются к своим иностранным подписчикам.

Важно Россияне ударили по Киеву: количество погибших и раненых возросло

Елена Зеленская

Первая леди показала последствия ракетного обстрела и объяснила, что миру нужно срочно помогать Украине, чтобы защитить детей.

Ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" в Киеве – это и есть российский взгляд на "безопасность" детей. Абсолютная, неоправданная, бесчеловечная жестокость. Не может быть двусмысленных трактовок, когда обстреливают медучреждение с сотнями детей. Мы надеемся на помощь мира, чтобы их защитить,

– написала Зеленская.

Джамала

Певица напомнила, что всего несколько недель назад лежала в "Охматдете" со старшим сыном. Уже утром 8 июля больница оказалась под российским ударом.

"Я не понимаю, какого врага эти животные искали в детской больнице "Охматдет". Но для них граница морали – уже давно стерта, поэтому здесь не стоит искать какого-то логического объяснения. На это уже просто не хватает сил. Просто хочется еще раз напомнить всему миру, что война продолжается. Нам нужно больше защиты, больше ПВО! Нам нужно больше оружия! Потому что мы защищаем не только свою страну, себя, мы пытаемся спасти своих детей",

– подчеркнула Джамала.





Alyona Alyona

Реперка рассказала о сегодняшнем обстреле и обратилась к мировой аудитории.

Нет слов. Боль. Опустошение. Мир должен видеть, что армия рф цинично и жестоко убивает мирных людей, детей, уничтожает дома и инфраструктуру. Мир должен действовать решительно, чтобы остановить этот террор!

– подчеркнула звезда.

Надя Дорофеева

Певица распространила кадры из "Охматдета", куда попала российская ракета утром 8 июля.

Этим уродам безразлично кого убивать. Детей в киевской больнице "Охматдет", куда они попали утром, киевлян, едущих на работу или находившихся дома, мирных жителей Днепра, Кривого Рога, Краматорске, Славянске и еще многих украинских городов. Утро похоже на фильм ужасов. Но это наша реальность. Это ад, который должен увидеть и почувствовать весь мир,

– подчеркнула Надя Дорофеева.

На российский обстрел также отреагировали многие другие украинские звезды: Настя Каменских, супруги Решетников, Анатолий Анатолич и Лилия Ребрик, Катя Осадчая, блогеры Даша Квиткова, Александр Волошин, Саба Мусина. Все знаменитости подчеркивают: "Они убивают наших детей".

Звезды о ракетной атаке 8 июля / Фото из инстаграма звезд

Массированная ракетная атака 8 июля