"Под завалами люди": на фоне атаки по "Охматдету" звезды вспомнили свои выступления в больнице

Сегодня, 8 июля, Украину всколыхнула ужасная новость о российском обстреле детской больницы "Охматдет" в Киеве. Украинские артисты, которые недавно посещали это медучреждение с благотворительными визитами, поделились своими эмоциями и воспоминаниями.

Среди них – Артем Пивоваров, Настя Каменских, Анна Тринчер и другие. Они все в отчаянии от цинизма россиян.

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Наталка Карпа

Артистка поделилась кадрами с детьми, которые проходили лечение в "Охматдете" несколько месяцев назад. Тогда певица приезжала в медучреждение, чтобы попеть с малышами.

Я плачу. В моем сердце столько боли. Я уже потеряла всю надежду на какое-то сознание врага. Хотя, о чем я говорю? Во всем есть какой-то предел. Там, где работает здравый смысл, где есть адекватность! Но в случае нашей войны и врага – полное отсутствие этих человеческих ценностей! Вот как можно целиться в такие детские жизни? Вот как, объясните, потому что не понимаю? Я очень хочу, чтобы мир не закрывал глаза. Я очень хочу, чтобы мир отреагировал,

– написала исполнительница.

Артем Пивоваров

Он выложил ролик, где сначала показал, как выполняет свою популярную песню "Думы" вместе с детьми, которые болеют раком, а впоследствии кадры изменились и можно увидеть разрушенный медучреждение в результате российского обстрела.

Не так давно мы имели возможность заезжать к онкобольным детям, чтобы поддержать их. Сегодня была осуществлена атака на "Охматдет" – детскую больницу! Под завалами люди. Россия продолжает убивать нас и наше будущее, что и без войны ведет тяжелую борьбу за жизнь,

– написал под постом исполнитель.

Настя Каменских

Всего неделю назад я была там и пела с детьми, которые проходят лечение. Сегодня я полностью разбита,

– отметила знаменитость.



Настя Каменских отреагировала на обстрел "Охматдета" / Скриншот из инстаграм-сторис

Lida Lee

Певица вспомнила встречу с детьми из "Охматдета", которая состоялась еще 2 марта 2023 года. Она опубликовала видео с того дня и отметила, что тогда впервые не смогла сдержать слезы, когда пела.

Никогда не укладывается в голове, почему дети, которые просто хотят жить, должны страдать. Почему медики, которые спасают жизни, должны спасать из-под завалов своих коллег,

– со щемящей болью добавила исполнительница.



Lida Lee / Скриншоты из инстаграм-сторис

Анна Тринчер

Певица поделилась кадрами из своей поездки в детскую больницу.

Визит был запланирован внезапно, и не хотелось ехать с пустыми руками, а ничего так быстро и не купишь. С одной съемки у меня оставалось 17 хороших больших медведей, и я сильно переживала, потому что не знала количество детей, что будут на выступлении, и думала, что всем не хватит. Так вот, чудо было в том, что в зале сидело ровно 17 детей. 17 детей, среди которых те, у кого война забрала родителей, среди которых те, кто уже не мог передвигаться без коляски, среди которых те, кто в таком маленьком возрасте пережил страшные операции, – но все 17 одинаково смотрели на меня с огромной жаждой жизни и улыбкой. Я подумала тогда, как мы все, взрослые, не ценим жизнь и не черпаем каждую ее минутку, как делают сейчас эти дети. Надо брать пример,

– подчеркнула исполнительница.

Знаменитость призвала украинцев участвовать в сборах на нужды больницы.

Отметим, мэр Киева Виталий Кличко подтвердил смерть двух взрослых в больнице "Охматдет". Кроме того, он ранее сообщал, что пострадали 16 человек, в том числе семеро детей.