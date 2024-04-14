Хорошо, что я на антидепрессантах, – Николас Карма о скандальном видео с инспектором таможни

На днях львовский блогер Николас Карма, который уже успел стать местной звездой, выставил ролик в котором снялась инспектор львовской таможни Юлия Дрыга и рассказала о своем образе. После того видео женщину уволили. Теперь сам инфлюенсер прокомментировал ситуацию.

Он рассекретил, угрожали ли ему. Дело в том, что видео удаляли со страницы блогера. Также Николас признался, знал ли чем на самом деле занимается героиня его ролика.

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Как Николас Карма прокомментировал ситуацию с инспектором таможни

Блогер рассказал, что совсем не ожидал, что его видео наделает столько шума в сети.

Хорошо, что я на антидепрессантах и мне море по колено сейчас. Никто мне не угрожает, все хорошо,

– сказал инфлюенсер.

Он поделился, что знакомится со своими героями поверхностно, поэтому о виде деятельности Юлии Дрыги узнал только потом. В то же время вскоре после того, как Карма опубликовал видео в тиктоке, женщина связалась с ним и попросила удалить ролик. По словам блогера, женщина сделала это "ласково".

Я его архивировал, потому что уважаю право на приватность своих героев и я такое делал уже несколько десятков раз. Я удалял видео, потому что есть разные ситуации. Людей хейтили и они не могли с этим справиться. Здесь ничего такого нет,

– объяснил Николас.

Впрочем, уже после того, как ролик разлетелся по интернету и Юлия дала интервью, где все объяснила, она сказала, что Николас может его разархивировать, что блогер и сделал.

Что такого было в видео с инспектором таможни