Новый скандал с Николасом Кармой: киевлянка похвасталась украшениями за полмиллиона евро

Блогер Николас Карма, который известен тем, что спрашивает у людей о стоимости их нарядов, попал в очередной скандал. Героиня его нового видео неприятно поразила сеть стоимостью своего образа.

На днях Николас Карма опубликовал новое видео, в котором спросил о стоимости look киевлянки Анны. Визит блогера был вроде бы подарком на ее день рождения от друзей. Но уже после волны обсуждений Карма удалил ролик.

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Столичная байерка (закупщица модных товаров) Анна похвасталась своим образом: черным платьем за 6 тысяч долларов, обувью за 64 тысячи евро и брендовыми украшениями. Общая стоимость одних только драгоценностей составила почти полмиллиона евро – 481 тысяча:

колье от бренда Bvlgari – 180 тысяч евро,

браслет также Bvlgari – 190 тысяч евро,

кольцо – 18 тысяч евро,

часы (подарок) – 58 тысяч евро,

серьги – 35 тысяч евро.

В видео Анну спросили о том, донатит ли она на ВСУ. Девушка ответила утвердительно, однако относительно конкретных примеров рассказывала растерянно. Интересно, что на ее дне рождении выступал Павел Зибров.

Почему видео вызвало скандал

Из-за волны возмущения Николас Карма удалил видео, однако оно уже разлетелось по сети.

Другие пользователи шокированы тем, как во время большой войны люди щеголяют дорогими драгоценностями. По мнению многих, это сейчас неуместно.

"Ужас и стыд";

"Жаль ребят и девушек, которые пошли на войну и погибли ни за что. Наша страна не изменится никогда";

"Просто ужас...слов не хватает...как больно было видеть глаза наших защитников, простых парней и мужчин, которые замученные, обессиленные, хотят вернуться к своим семьям, к своей простой скромной жизни";

"Они над нами смеются";

"Если бы она сама заработала те деньги, одевалась бы скромнее".

Но есть и те, кто защищает девушку, хоть таких комментариев меньше:

"Заработала и молодец. Надо меньше завидовать".

Николас Карма не впервые вызывает скандал после подобных роликов. Ранее главный государственный инспектор отдела складского учета Львовской таможни Юлия Дрига похвасталась брендированной одеждой, стоимость которой достигает 8 тысяч долларов. Через час после публикации видео ее уволили с должности.