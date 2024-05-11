Дисквалификация с Евровидения: Нидерланды рассказали о конфликте и не согласны с решением

Нидерландский вещатель AVROTROS заявил о своей позиции того, из-за чего из финала Евровидения-2024 дисквалифицировали артиста Йоста Кляйна. Так, вещатель утверждает, что наказание в виде дисквалификации участника от их страны на этом песенном конкурсе не соответствует тому инциденту, который случился между ним и женщиной из съемочной группы.

Об этом говорится в официальном заявлении Avrotros. Его опубликовали в субботу, 11 мая.

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Что заявили в нидерландском вещателе

Как заявляет нидерландский вещатель, вопреки заключенным договоренностям участника Йоста Кляйна снимали на видео после того, как он выступил в полуфинале и возвращался в свою гримерку.

Тогда Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Это не уважали. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Он не касался женщины-оператора,

– говорится в заявлении.

Там отметили, что они консультировались по поводу инцидента с Европейским вещательным союзом, предлагая "несколько решений", хотя все же Кляйна таки дисквалифицировали.

Avrotros считает наказание очень тяжелым и непропорциональным. Мы выступаем за хорошие манеры – пусть это не поймут неправильно – но, по нашему мнению, приказ о дисквалификации не является пропорциональным этому инциденту,

– отметил нидерландский вещатель.

Там также добавили, что "очень разочарованы и расстроены" за миллионов поклонников.

"То, что Йост принес Нидерландам и Европе, не должно было закончиться таким образом", – добавили в заявлении.

Дисквалификация участника от Нидерландов: что известно