Дисквалификация с Евровидения: Нидерланды рассказали о конфликте и не согласны с решением
Нидерландский вещатель AVROTROS заявил о своей позиции того, из-за чего из финала Евровидения-2024 дисквалифицировали артиста Йоста Кляйна. Так, вещатель утверждает, что наказание в виде дисквалификации участника от их страны на этом песенном конкурсе не соответствует тому инциденту, который случился между ним и женщиной из съемочной группы.
Об этом говорится в официальном заявлении Avrotros. Его опубликовали в субботу, 11 мая.
Смотрите также alyona alyona и Jerry Heil представили Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни
Что заявили в нидерландском вещателе
Как заявляет нидерландский вещатель, вопреки заключенным договоренностям участника Йоста Кляйна снимали на видео после того, как он выступил в полуфинале и возвращался в свою гримерку.
Тогда Йост неоднократно показывал, что не хочет, чтобы его снимали. Это не уважали. Это привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Он не касался женщины-оператора,
– говорится в заявлении.
Там отметили, что они консультировались по поводу инцидента с Европейским вещательным союзом, предлагая "несколько решений", хотя все же Кляйна таки дисквалифицировали.
Avrotros считает наказание очень тяжелым и непропорциональным. Мы выступаем за хорошие манеры – пусть это не поймут неправильно – но, по нашему мнению, приказ о дисквалификации не является пропорциональным этому инциденту,
– отметил нидерландский вещатель.
Там также добавили, что "очень разочарованы и расстроены" за миллионов поклонников.
"То, что Йост принес Нидерландам и Европе, не должно было закончиться таким образом", – добавили в заявлении.
Дисквалификация участника от Нидерландов: что известно
- Представителя Нидерландов на Евровидении-2024 Йоста Кляйна дисквалифицировали.
- Европейский вещатель объяснил, что шведская полиция расследует жалобу женщины из съемочной группы относительно инцидента, который произошел после выступления нидерландского представителя в полуфинале 9 мая.
- Там отметили, что пока идет судебный процесс, было бы нецелесообразно, чтобы он продолжал участвовать в конкурсе.