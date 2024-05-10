Yarmak спел на прощании для защитника "Азовстали" Назария "Гринки": трогательное видео

Футбольный комментатор Роман Бебех опубликовал видео, на котором прощаются с бойцом "Азова" Назарием Гринцевичем "Гринкой". Для павшего героя спел известный артист Ярмак, который тоже служит в ВСУ.

7 мая стало известно о смерти винничанина Назария Гринцевича. Он в течение трех месяцев держал оборону Азовстали, однако впоследствии попал в российский плен.

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Yarmak спел на прощании с "Гринкой"

Роман Бебех опубликовал видео, на котором происходит процесс прощания с защитником "Азовстали" Назарием "Гринкой". По словам блогера, мама военного попросила Yarmak спеть для павшего героя.

Артист исполнил песню "22", которая очень повлияла на Гринцевича. Как оказалось, винничанин слушал ее, когда был школьником и во время Евромайдана хотел быть в Киеве.

В свои 21 Гринка стал исторической фигурой для Украины. Самый молодой боец на Азовстали. Вернулся на поле боя после плена, полностью не восстановившись. Пример для молодого поколения. Очень больно терять тебя! Навсегда в наших сердцах!

– написал Бебех.

Что известно о Назарии Гринцевиче "Гринке"