Наталья Денисенко после волны хейта оправдалась за слова об "энергиях, приведших к войне"

На фоне массированной ракетной атаки 8 июля Наталья Денисенко призвала украинцев позитивно мыслить и не реагировать на негатив, за что получила хейт. Актриса уже прокомментировала собственные высказывания.

Она заверила, что своим заявлением не имела в виду поддержку России. К тому же Наталья не пропагандировала враждебные нарративы.

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Дело в том, что Денисенко в день ракетного обстрела опубликовала пост, в котором поделилась мыслями о негативной энергетике, которой полны украинцы. Актриса отметила, что стоит выйти из состояния жертвы и трансформировать энергию в позитив. Впрочем, не все пользователи поняли идею Натальи, из-за чего ей пришлось объяснить свое мнение.

По словам звезды, она удивилась, что сетью распространяется информация о ее якобы распространении языка вражды. Денисенко заверила, что ни в коем случае не поддерживает Россию и не пропагандирует враждебные нарративы.

Я пропагандировала то, чтобы мы с вами держали свое состояние, не выливали друг на друга грязь и ненависть – то, что сейчас и происходит, в принципе, со мной, а держали свое состояние, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы направляли свою энергию внутрь нашей страны, объединялись,

– поделилась Наталья.

Наталья Денисенко о своем сообщении / Видео из инстаграм-сторис актрисы

Актриса заявила, что ничего не говорила о мире с Россией и "братских народах". Она в очередной раз подчеркнула, что имела в виду совсем другое.

Напомним, блогер Александр Волошин недавно также прокомментировал собственные высказывания относительно призывов к перемирию. Он признался, что не был готов к хейту от сторонников, в частности от военных.