С любимым и дочками: Наталья Могилевская показала, как празднует день рождения

2 августа известная украинская певица Наталья Могилевская отмечает свой 49-й день рождения. Артистка поделилась трогательными моментами празднования в семейном кругу.

Первыми Наталью поздравили самые дорогие люди – ее названные дочери Мишель и София и любимый мужчина Валерий. Она показала, как все прошло.

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Могилевская не сдерживала эмоций и обратилась к своему избраннику с теплыми словами благодарности

У меня день рождения каждый день потому, что рядом ты... Я благодарна Богу за тебя, мой любимый, за наших детей и за то что мы счастливы,

– отметила Могилевская.

Певица к тому же опубликовала видео, как семья поздравила ее с днем рождения. В ролике Мишель и София сказали, что любят маму и с папой они подарили исполнительнице цветы. Также в видео есть кадры, как Наталья задувает свечи на своем праздничном торте и веселится с дочками и собакой.

Накануне певица показала, как дочери готовили для нее сюрприз.