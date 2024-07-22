Наталья Могилевская показала, как собирается с дочками на отдых: трогательное видео

Певица Наталья Могилевская поделилась новыми кадрами со своими дочерьми. Артистка показала, как отправляется с ними на отдых.

На своей странице Наталья Могилевская опубликовала трогательные видео, где показала, как отправляется навстречу приключениям с дочками. Звездная мама вместе с детьми едет на отдых.

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Певица показала, как рассказала о море младшей дочери Софии, а она с радостью побежала выбирать одежду. В видео Наталья Могилевская также поделилась, как она с детьми добиралась до вокзала и уже ехала в поезде. Маленькая Софийка так увлеклась, что заснула с набором игрушек для игры в песке.

Наталья Могилевская с дочерьми отправилась на море: видео

Вероятно, Наталья Могилевская с дочками поехала в Одессу. Она получила комментарий о том, что на пляжах сейчас опасно. Певица ответила, что не боится.

"Мы живем в Киеве... Я считаю, вероятность стать жертвой обстрелов не большей, чем попасть в автомобильную аварию. Звучит страшно, а на самом деле – статистика очень спокойная, особенно если спускаться в бомбоубежище. Извините, я никогда эту панику не поддерживала. Да и боятся обычно те, кто за границей", – говорит артистка.

Напомним, Наталья Могилевская усыновила двух девочек в 2022 году. Это две сестры: 12-летняя Мишель и 4-летняя София.