"Афродита": Наталья Денисенко поразила откровенной фотосессией в постели

Актриса Наталья Денисенко поделилась пикантными фотографиями в сети. Также звезда рассказала о своем любимом моменте, когда возвращается домой после гастролей.

К тому же Наталья призналась, что пользуется психологической практикой, чтобы полюбить себя. По словам Денисенко, это очень действенная вещь.

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Знаменитость опубликовала серию откровенных фотографий. Артистка лежит в постели, прикрыв свое тело белым одеялом. Позируя без одежды, актриса загадочно смотрит в камеру. Наталья закрутила волосы, локоны которого красиво легли на постель. На одной из фотографий звезда держит небольшой букет белых цветов, который на следующих кадрах стоит в вазе.



Наталья Денисенко позирует в постели / Фото из инстаграма актрисы

В то же время Денисенко призналась, что ей нравится возвращаться после длительных гастролей и снова погружаться в домашнюю атмосферу.

Каждый раз, возвращаясь из хороших отелей, с гастролей, из рабочих поездок, я так люблю этот момент, когда ты возвращаешься домой. И я так люблю все те предметы, цвета, текстуры, которые меня окружают дома,

– поделилась Наталья.



Откровенный кадр Натальи Денисенко / Фото из инстаграма актрисы

Поклонники Денисенко в восторге от ее новой фотосессии. Поклонники подчеркивают красоту и хрупкость актрисы.

"Наташа, какая же ты невероятно очаровательная и красивая";

"Твой взгляд, глаза твои это сразу в сердце";

"Афродита";

"Ты очень очаровательна";

"Прекрасная фея Наталья Денисенко".

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