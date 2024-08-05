Пока Потап за границей: Настя Каменских выступила в Одессе и призвала освободить "азовцев"

Певица Настя Каменских вернулась в Украину. Она выступила в Одессе и обратилась к фанам с речью о военнопленных.

Украинская певица Настя Каменских приехала в Одессу, где выступила с концертом. Она исполнила свои хиты, а также спела в дуэте с Ostrovskyi.

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Со сцены Настя Каменских также вспомнила о военнопленных и призвала освободить защитников "Азовстали".

Пусть все наши защитники вернутся домой. Спасибо всем, кто разделил этот момент со мной и помогает громко говорить о наших героях! Слава Украине! Free Azov!

– сказала певица.

Настя Каменских о защитниках: видео

"Море, несокрушимая Одесса и ваши глаза в зале. Не устаю восхищаться нашими украинскими городами и в каком из них не была бы, для меня каждое выступление особенное, ведь наши люди даже в самые сложные времена остаются сильными и стойкими", – рассказала Каменских о концерте.

Тем временем муж Насти Каменских, Потап, продолжает проводить время за границей. Он находится в Андорре.

Заметим, Настя Каменских все-таки не отказывается от старых русскоязычных песен. Она снимает видео под эти треки и продолжает исполнять русскоязычные хиты на концертах за рубежом.