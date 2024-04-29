Настя Каменских выпустила клип Moloko, который захейтили еще до премьеры

29 апреля Настя Каменских запремьерила клип на трек Moloko. Эта видеоработа вызвала много шума еще до ее публикации.

Артистка несколько недель назад выложила фрагмент клипа к этой песне, который возмутил пользователей. Дело в том, что поклонники считают его неуместным и вульгарным.

К слову Она поражает, – продюсер Поляковой высказался о скандальном клипе Каменских Moloko

Что известно о премьере песни Moloko

Песня Moloko записана в коллаборации с латиноамериканским певцом Atomic Otro Way. Над созданием клипа работала команда украинцев. Как призналась Настя, она планировала выпустить трек еще до войны. По ее словам, песня символизирует невозможность украсть мечты, к которым Каменских и возвращается.

Клип начинается с полета на ракете Каменских в космосе. Так, артистка вспомнила мем со своим участием про "голую на ракете", который завирусился в сети. Исполнительница на протяжении всей видеоработы меняла четыре образа.

Первый – соблазнительница в зеленом платье и в серебряном топе, который имитирует анатомическую форму груди. Второй – фея, юбка которой напоминает молочную пенку. Третий – античная женщина во влажном платье и четвертый – современная Шахерезада.

В то же время в клипе латиноамериканский певец неожиданно оживает на упаковке из-под хлопьев. Уже на следующем кадре ими начинает лакомиться Каменских. Роль молочника сыграл украинский артист Ostrovskyi. Он стал одним из главных героев клипа Насти.

Настя Каменских – Moloko: смотрите видео онлайн

Реакция сети на клип Moloko

Несмотря на хейт, который получила Насти после обнародования фрагмента видеоработы, клип вызвал положительную реакцию у аудитории. Поклонники в восторге и поздравляют Каменских с премьерой.

"Наконец-то возвращается та NK, которую я полюбил!";

"Как же я ждала возвращения именно такой NK. Теперь на повторе весь день!";

"Не понимаю хейт к этой песне. Очень хорошая работа, песня поднимает настроение, а клип вообще очень интересно отснят, Настя молодец!";

"Очень креативно. Современно. Мировой хит. Мы как всегда крутые!".

Что известно о хейте фрагмента клипа Moloko