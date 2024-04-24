Она поражает, – продюсер Поляковой высказался о скандальном клипе Каменских Moloko

Фрагмент из нового клипа певицы Насти Каменских на трек Moloko не понравился многим фанатам. Все дело в его откровенности. В то же время, продюсер певицы Оли Поляковой, Михаил Ясинский поделился своим мнением относительно уместности образа Каменских.

К тому же он рассказал свое отношение к стремлениям певицы построить карьеру за границей. По словам Михаила, ему нравятся ее старания.

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Понравился ли Ясинскому клип на трек Moloko

Продюсер Поляковой уже отреагировал на откровенный образ Насти Каменских во фрагменте клипа на песню Moloko. По его мнению, артистка создала впечатляющий образ. Мужчина действительно восхищается видеоработой.

Очень сексуальная Настя. Очень красивая. Невероятная. Она поражает,

– признался продюсер.

К тому же Ясинский прокомментировал попытки Каменских стать известной за рубежом. Ему нравятся старания и стремление артистки воплотить свою мечту. Такие действия Насти вызывают у него искреннее уважение к ней.

В то же время он уверен, что Каменских нужно жить в той стране, где она планирует добиться успеха в музыкальной карьере. Также Михаил сравнил латиноамериканский шоубизнес с украинским 2010-х годов, отметив их схожесть. Там тоже нужно за все заранее договариваться.

Продюсер не понимает, почему Каменских дала большой концерт в Киеве, если планирует работать на латиноамериканскую аудиторию. По его мнению, ей очень сложно "усидеть на двух стульях" одновременно.

Нужно понимать, что нельзя так взять и уехать в Латинскую Америку, они к этому готовились. Очень сложно сидеть на двух стульях, нужно находиться и там работать. Зачем они делали шоу во Дворце Украины? Наверное, для того, что: "Я с Украиной, но у меня есть мечта",

– поделился Михаил.

Интервью Михаила Ясинского: смотрите видео онлайн

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