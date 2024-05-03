Стояли там, слушали войну, - путинистка Ивлеева цинично вспомнила поездку в оккупированный Донецк

Российский блогер и ведущая Настя Ивлеева, которая поддерживает Путина, неожиданно рассказала о своем "трипе" на оккупированные Россией украинские территории, где у нее якобы произошла перезагрузка. Так, выяснилось, что "голубка мира" была в разрушенном Мариуполе.

По словам пропагандистки, она даже приезжала на передовую, где стояла и слушала войну. Это, как рассказала Анастасия, впечатление на всю жизнь. Она даже в подтверждение своих слов показала фото из Донецка и фронта.

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Что известно о поездке Ивлеевой на оккупированные Россией украинские земли.

Выяснилось, что это был подарок, который путинистка сделала на свое 33-летие. Во время визита в Донецкую область она специально посетила Мариуполь, чтобы составить собственное мнение о городе и пообщаться с местными жителями. Ивлеева поделилась, что ей не было страшно ехать на оккупированные территории. Она якобы "почувствовала замирение сердца", когда попала в города. Интересно, что в рассказе о своем "путешествии" пропагандистка не отмечала, что Мариуполь уничтожили российские оккупанты.

Конечно, когда ты видишь своими глазами полуразрушенный город, это, конечно, не оставляет тебя равнодушным. Почему полуразрушенный? Потому что он активно сейчас отстраивается. Это уникальное зрелище, когда из руин рождается новая жизнь,

– поделилась "голубка мира".

Кроме того, блогер утверждала, что побывала на линии фронта в течение 15 минут.

Мы просто стояли там, слушали войну,

– рассказала россиянка.

Интересно, что после увиденного и услышанного путинистка, которая живет в диктаторской стране, где отсутствует свобода слова и выбора, говорит, что ценность жизни, свободы, выбора для нее якобы значительно возросла.

"Впечатления на всю жизнь", – подытожила Ивлеева.



Настя Ивлеева показала фото из Донецкой области / Скриншот с видео

Что известно о позиции Насти Ивлеевой относительно войны в Украине

В начале полномасштабного вторжения российская звезда заявила, что "мы стали свидетелями катастрофы", где гибнут мирные люди и разрушаются города.

Я с надеждой ждала переговоров, которые оказались лишь первой ступенью в цепочке сложных договоренностей, к которым, я надеюсь, обе стороны хотят дойти,

– написала тогда блогерша.