Огромная черная дыра, – Надя Дорофеева призналась, как пережила хейт из-за развода с Дантесом

Певица Надя Дорофеева получила в свой адрес немало негативных комментариев из-за развода и нового брака. Она рассказала об этом периоде и призналась, получает ли хейт до сих пор.

Тема хейта обсуждаемая многими знаменитостями в настоящее время. О нем даже пишут песни – Надя Дорофеева последние два трека посвятила именно этому.

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Как Дорофеева пережила хейт из-за развода

В то же время певица отметила, что лейтмотивом всех ее песен является не хейт, а любовь. Однако тема хейта очень сложная для каждого украинца, считает Надя Дорофеева.

Когда ты сталкиваешься с этим – а в моем случае огромный хейт был из-за личного, – у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдания от хейта с тяжелой психической болезнью,

– высказалась певица.

Артистка заметила, что время уже прошло, поэтому испытания можно считать пройденным. Но лишь сейчас она осознала, насколько период был сложным.

"Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча. А это не мой выбор. Более того, я понимаю, что это не последняя такая история в моей жизни, но теперь я уже знаю, что с этим делать. Чтобы понять мое отношение к хейту сейчас, надо послушать мою песню "Хай пишуть"", – поделилась артистка.

Надя Дорофеева – "Хай пишуть": смотрите видео онлайн

Как певица реагирует на критику сейчас

У исполнительницы также спросили, как она с мужем воспринимает отголоски всевозможных сплетен и хейта в их сторону сейчас. Надя Дорофеева ответила, что нашла это решение: блокировать хейтеров.

Остались какие-то единичные комментарии, можно наткнуться на парочку комментариев в TikTok. Сейчас я все это воспринимаю абсолютно нормально. А еще я очень радуюсь тому, какая огромная поддержка есть,

– подчеркнула артистка.

Личная жизнь Нади Дорофеевой