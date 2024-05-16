Тема хейту обговорювана багатьома знаменитостями у цей час. Про нього навіть пишуть пісні – Надя Дорофєєва останні два треки присвятила саме цьому.
До слова У стилі "потворна краса": Надя Дорофєєва вразила незвичним образом у зйомці для Cosmopolitan
Як Дорофєєва пережила хейт через розлучення
Водночас співачка зауважила, що лейтмотивом усіх її пісень є не хейт, а любов. Однак тема хейту дуже складна для кожного українця, вважає Надя Дорофєєва.
Коли ти стикаєшся із цим – а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, – у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою,
– висловилась співачка.
Артистка зауважила, що час вже минув, тому випробування можна вважати пройденим. Але лиш зараз вона усвідомила, наскільки період був складним.
"Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки. А це не мій вибір. Щобільше, я розумію, що це не остання така історія в моєму житті, але тепер я вже знаю, що із цим робити. Щоб зрозуміти моє ставлення до хейту зараз, треба послухати мою пісню "Хай пишуть"", – поділилась артистка.
Надя Дорофєєва – "Хай пишуть": дивіться відео онлайн
Як співачка реагує на критику зараз
У виконавиці також запитали, як вона з чоловіком сприймає відгомін усіляких пліток та хейту у їхній бік зараз. Надя Дорофєєва відповіла, що знайшла цьому рішення: блокувати хейтерів.
Залишилися якісь поодинокі коментарі, можна натрапити на парочку коментарів у TikTok. Зараз я все це сприймаю абсолютно нормально. А ще я дуже радію тому, яка величезна підтримка є,
– підкреслила артистка.
Особисте життя Наді Дорофєєвої
- У березні 2022 року Надя Дорофєєва та Володимир Дантес оголосили про розлучення після 6 років шлюбу. У той самий день про розрив повідомили Даша та Михайло Кацуріни.
- З часом у мережі запідозрили, що Надя зустрічається з Кацуріним. 21 червня вони й справді підтвердили свої стосунки спільним фото. Пара публікувала все більше світлин разом. На їхні спільні фото реагували з критикою: хейтери закидали Дорофєєвій, що вона начебто "зруйнувала шлюб", тоді як Міша Кацурін "покинув дітей".
- У червні Надя Дорофєєва та Міша Кацурін офіційно одружилися. Вони зіграли таємне весілля, про яке оголосили вже згодом.