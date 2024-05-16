Тема хейту обговорювана багатьома знаменитостями у цей час. Про нього навіть пишуть пісні – Надя Дорофєєва останні два треки присвятила саме цьому.

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Як Дорофєєва пережила хейт через розлучення

Водночас співачка зауважила, що лейтмотивом усіх її пісень є не хейт, а любов. Однак тема хейту дуже складна для кожного українця, вважає Надя Дорофєєва.

Коли ти стикаєшся із цим – а в моєму випадку величезний хейт був через особисте, – у тебе всередині ніби з'являється величезна чорна діра, яка не дає тобі нормально існувати. Я б порівняла страждання від хейту з важкою психічною хворобою,

– висловилась співачка.

Артистка зауважила, що час вже минув, тому випробування можна вважати пройденим. Але лиш зараз вона усвідомила, наскільки період був складним.

"Цей період дав мені розуміння: якщо ти хочеш, щоб не було хейту, треба просто нічого не робити, заховатися і сидіти мовчки. А це не мій вибір. Щобільше, я розумію, що це не остання така історія в моєму житті, але тепер я вже знаю, що із цим робити. Щоб зрозуміти моє ставлення до хейту зараз, треба послухати мою пісню "Хай пишуть"", – поділилась артистка.

Надя Дорофєєва – "Хай пишуть": дивіться відео онлайн

Як співачка реагує на критику зараз

У виконавиці також запитали, як вона з чоловіком сприймає відгомін усіляких пліток та хейту у їхній бік зараз. Надя Дорофєєва відповіла, що знайшла цьому рішення: блокувати хейтерів.

Залишилися якісь поодинокі коментарі, можна натрапити на парочку коментарів у TikTok. Зараз я все це сприймаю абсолютно нормально. А ще я дуже радію тому, яка величезна підтримка є,

– підкреслила артистка.

Особисте життя Наді Дорофєєвої