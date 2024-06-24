Не могли договориться: Надя Дорофеева ответила, сколько ждала режиссуру клипа у Таню Муиньо

На днях, Надя Дорофеева запремьерила видеоработу на песню "Хартбит", который сняла известный режиссер Таню Муиньо. Певица откровенно рассказала о сотрудничестве с клипмейкером.

Также артистка призналась, как долго планировались съемки видеоработы. К тому же Надя поделилась, что могло помешать съемкам.

Интересно Стали хитами: 7 украинских песен, которые вышли во время полномасштабной войны

По словам Дорофеевой, над созданием клипа пришлось поработать немного больше, чем ожидалось. Дело в том, что видеоработа снималась в Барселоне, где обычно дождь идет очень редко. Однако, в день съемок начался ливень, который мешал рабочему процессу. Впрочем, команда быстро отреагировала, и все закончилось хорошо.

В то же время Надя рассказала о большом опыте работы с Муиньо. По словам исполнительницы, она начала работать с Таню еще до мирового признания.

У нас была коллаборация моего бренда и ее бренда. Она вообще невероятно талантливая во всем. Она и фотографировала, и делала вещи, а потом уже начала снимать клипы,

– отметила артистка.

Более того, планирование сотрудничества над новой видеоработой Дорофеевой началось еще год назад. Звезды не могли договориться о времени, поскольку имели разные графики работы.

Что известно о клипе "Хартбит" Нади Дорофеевой