Счастливые времена, – Дорофеева приехала в деревню, где провела детство и показала родную местность

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своем детстве в селе Веселый Кут, что в Черкасской области. Артистка с теплом вспоминает времена, проведенные вместе с семьей.

Исполнительница призналась, что в последнее время сильно скучала по родной местности. Поэтому, она решила поехать и насладиться видами села.

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В своих соцсетях Надя опубликовала несколько фотографий. Она показала природу местности, табличку, которая встречает жителей села, родных и близких и семейный дом изнутри. Дорофеева каждое лето приезжала в Веселый Кут, где проводила свободное время с семьей.

Вспоминая детство в различных интервью, я много раз рассказывала о селе "Веселый Кут" и о наших поездках туда каждое лето всей семьей. Это были очень счастливые времена, когда мы все были вместе. Последнее время я очень ностальгировала и как-то сильно тянуло туда. И вот,

– поделилась артистка.

Поклонники Нади выразили восторг ее семейному контенту. Они отметили атмосферность и чувственность кадров.

"Такие комфортные фотографии, семейные";

"Невероятные фото. Такие красивые, простые и добрые люди. Так люблю такие дома – замечательные воспоминания о детстве";

"Все мы родом из детства! Там тепло и уютно";

"Солнечная Надя и солнечные фото".

Напомним, Дорофеева показала, как выглядела 27 лет назад. Певица опубликовала фото, на котором позировала в школьной форме и с бантиком на голове. На фотографии артистке было всего 7 лет. По ее словам, она не могла тогда представить, что будет жить в условиях войны.