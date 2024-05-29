Alina Pash впервые за долгое время прокомментировала скандал с ее дисквалификацией с Евровидения-2022
Источник:Alina Pash
Украинская певица Alina Pash победила в Нацотборе на Евровидении-2022, впрочем из-за поездки в Крым у артистки забрали возможность поехать на конкурс. Исполнительница впервые за долгое время прокомментировала этот скандал.
К тому же Alina Pash раскрыла, что больше не арендует жилье в Киеве. Артистка сейчас находится в США, поэтому квартира в украинской столице, вероятно, ей больше не нужна.
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Певица опубликовала пост, в котором рассказала об изменениях, которые с ней произошли за последние несколько лет. Так, она вспомнила о скандале, связанном с конкурсом Евровидение-2022, отметив, что меняется. Теперь артистка больше не будет считать себя лучше других, не будет гневаться на людей, завидовать им и оскорблять их.
В то же время исполнительница надеется, что квартира в Киеве, которую она снимала, достанется хорошим хозяевам.
Я прощаюсь и спасибо всему этому, что вырастило меня сегодняшнюю, которая не будет участвовать в Евровидении, не будет жить в Киеве, не будет чьей-то девушкой. Я двигаюсь дальше. Люблю, но не скучаю. Потому что единственное, что у меня есть – настоящее – и это единственное что действительно существует,
– поделилась Alina Pash.
Скандал с победой Alina Pash в Нацотборе на Евровидение-2022
- 12 февраля 2022 года Alina Pash победила на Нацотборе на Евровидение-2022. Сразу после завершения Нацотбора сеть "взорвалась" от недовольства украинцев, ведь Alina Pash наведывалась с концертами в Россию и летала из Москвы в оккупированный Крым.
- Сначала звезда говорила, что была на аннексированном полуострове законно, впоследствии жаловалась на "размазанную память", и лишь через несколько месяцев таки признала, что что была в Крыму незаконно с Ириной Билык. Однако, фото на Красной площади Паш считала не чем-то плохим, а проявлением позиции.
- После скандала Alina Pash заявила, что снимает свою кандидатуру с Евровидения. Но впоследствии выяснилось, что на самом деле артистку дисквалифицировали. На конкурсе в Турине Украину представляла группа Kalush Orchestra с песней Stefania, с которой на Нацотборе занял второе место. В Италии коллектив завоевал сердце зрителей и жюри и победил.