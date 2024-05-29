Alina Pash впервые за долгое время прокомментировала скандал с ее дисквалификацией с Евровидения-2022

Украинская певица Alina Pash победила в Нацотборе на Евровидении-2022, впрочем из-за поездки в Крым у артистки забрали возможность поехать на конкурс. Исполнительница впервые за долгое время прокомментировала этот скандал.

К тому же Alina Pash раскрыла, что больше не арендует жилье в Киеве. Артистка сейчас находится в США, поэтому квартира в украинской столице, вероятно, ей больше не нужна.

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Певица опубликовала пост, в котором рассказала об изменениях, которые с ней произошли за последние несколько лет. Так, она вспомнила о скандале, связанном с конкурсом Евровидение-2022, отметив, что меняется. Теперь артистка больше не будет считать себя лучше других, не будет гневаться на людей, завидовать им и оскорблять их.

В то же время исполнительница надеется, что квартира в Киеве, которую она снимала, достанется хорошим хозяевам.

Я прощаюсь и спасибо всему этому, что вырастило меня сегодняшнюю, которая не будет участвовать в Евровидении, не будет жить в Киеве, не будет чьей-то девушкой. Я двигаюсь дальше. Люблю, но не скучаю. Потому что единственное, что у меня есть – настоящее – и это единственное что действительно существует,

– поделилась Alina Pash.

Скандал с победой Alina Pash в Нацотборе на Евровидение-2022