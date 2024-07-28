Яркие летние премьеры и песни о любви: 9 хитов последней недели, которые стоит услышать

Предпоследняя июльская неделя отметилась громкими музыкальными новинками. От песен о внутренней борьбе до треков об искренних романтических отношениях, мимо которых невозможно пройти.

Show 24 расскажет подробнее о хитах последней недели. Готовьтесь окунуться в музыкальный мир TAYANNA, O.Torvald, Монатик и других артистов.

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Anna Wings

Певица представила песню "Сильные Люди", которая рассказывает о возможности каждого человека преодолеть препятствия и стать обладателями своей земли. Артистка хочет, чтобы трек вдохновил украинцев, которые сталкиваются с жизненными испытаниями, на новые свершения. Этой композицией исполнительница благодарит всех, кто защищает и спасает страну.

Anna Wings – "Сильные люди": смотрите видео онлайн

TAYANNA и Serge Proshe

Артистка вместе с диджеем запремьерила энергичный трек Ecstatic. Композиция освещает внутренние конфликты и переживания после завершенной истории любви. Песня является символом веры в будущее и примирения с прошлым. В то же время певица призывает слушателей открыть свои сердца новым эмоциям.

TAYANNA и Serge Proshe – Ecstatic: смотрите видео онлайн

BALSAM & Francuz

Песня "Катарсис" рассказывает о героях, которые продолжают защищать свою землю, несмотря на предательство и коварство врагов. Композиция раскрывает жестокую реальность войны, когда кто-то умирает за свою страну, а кто-то – живет в относительном спокойствии. Трек подчеркивает важность борьбы, подчеркивая смелость и силу тех, кто борется в лихие времена.

BALSAM & Francuz – "Катарсис": смотрите видео онлайн

ROIKO

Участница "Голоса страны-13" представила трек "Станции", который освещает одиночество людей, разделенных расстоянием и реалиями жизни. Песня, полна различных символов, напоминает о важности сохранять связь и поддерживать родных, даже находясь далеко друг от друга.

ROIKO – "Станции": смотрите видео онлайн

KALUSH & Balsam

Трек "Играй, музыкант" освещает тему поиска поддержки и силы в трудные времена. Композиция рассказывает об одиночестве и важности искренних отношений, в которых мысли о любимом человеке заставляют все остальные проблемы казаться незначительными. Песня доказывает, что музыка может стать источником вдохновения и поддержки.

KALUSH & Balsam – "Играй, музыкант": смотрите видео онлайн

O.Torvald

Солист группы Евгений Галич написал песню "Я больной" во время лечения от клинической депрессии, посттравматического синдрома и тревожного расстройства. Композиция раскрывает все переживания музыканта в этот сложный для него период. По словам лидера коллектива, трек рассказывает о желании вылечиться.

O.Torvald – "Я больной": смотрите видео онлайн

Монатик

Артист представил композицию "Не пройдет", что войдет в альбом "Вечно танцующий человек", релиз которого запланирован на нынешнюю осень. Певец создал видеоработу, которая объединяет танцы, музыку, живопись и диджитал-арт. Клип снят в киевской галерее "М17" и показывает различные формы искусства вместе с личными переживаниями исполнителя.

Монатик – "Не пройдет": смотрите видео онлайн

M1SHKA

Артист запремьерил песню "Чувствую", в которой продолжает быть честным со своей аудиторией. Композиция рассказывает о глубине чувств, которые у него были в кульминационных моментах жизни. Интересно, что гитарные партии в треке выполнил сам артист, несмотря на то, что никогда не держал инструмент в руках.

M1SHKA – "Чувствую": смотрите видео онлайн

Анна Тринчер

Певица выпустила песню "Со вкусом вишни", в которой окончательно вышла из образа "послушной девочки" и приняла себя настоящей. Ее трек рассказывает о внутренних метаморфозах и желании перестать бояться своих чувств. Композиция, полна свободы и смелости, призывает слушателей быть честными перед собой. Анна отмечает, что каждый имеет право на ошибку и поиск собственного пути.

Анна Тринчер – "Со вкусом вишни": смотрите видео онлайн

Артисты продолжают работать на благо музыкальной индустрии. Поэтому продолжайте поддерживать и слушать украинское.